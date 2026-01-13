初選最後倒數 陳亭妃市場拜票 婆媽簇擁打氣

立委陳亭妃全力衝刺，呼籲市民力挺，讓台南誕生第一位女市長，一起為台南寫歷史。（陳亭妃提供）

記者林雪娟∕台南報導

民進黨台南市長電話民調十四日登場，選戰全面進入最後倒數，立委陳亭妃把握最後的衝刺關鍵期，在支持議員陪同下，至市場拜票、街頭向民眾問好。陳亭妃呼籲民眾十四日晚間守住電話，讓台南誕生第一位女市長，一起為台南寫歷史。

陳亭妃十三日一早在議員周麗津、競選團隊陪同下，前往南區金華市場向鄉親拜票，下午則站在北區街頭向民眾請安問好。陳亭妃現身熱鬧的金華市場，激起婆婆媽媽猶如追星般的搶著合照、擁抱，陳亭妃也親切的向菜籃族、攤商們噓寒問暖，現場「凍蒜」、「加油」聲不斷。

陳亭妃說，自己是市場出身的小孩，對傳統市場有親切感和光榮感，她和所有人互動親切熱絡，許多攤商也送上白蘿蔔，舉手比讚，預祝她順利出線，她也懇請市民把握最後時刻，用一通電話、一道關鍵答案，為台南寫下歷史新頁。