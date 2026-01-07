初選最後衝刺！林俊憲大營祈福求「大贏」 陳亭妃替台南蘭花業者發聲

民進黨台南市長初選最後衝刺，立委林俊憲「台南團結車隊」7日掃街時，名醫高大成再次南下助陣。（林俊憲團隊提供／洪榮志台南傳真）

民進黨台南市長初選最後衝刺，立委陳亭妃對台南後壁「花卉創新園區」業者長期受困於法規身分限制，7日要求農業部放寬進駐資格。（陳亭妃團隊提供／洪榮志台南傳真）

民進黨台南市長初選最後衝刺，立委林俊憲啟動「台南團結車隊」大掃街，7日挺進新市大營靈昭宮祈福，象徵「大贏」好兆頭。立委陳亭妃則坐鎮立法院，主導《農業科技園區設置管理條例》修法，力助台南蘭花園區業者解決身分與繼承難題。

林俊憲的團結車隊今天行經新市、善化、安定等區域，沿途受到鄉親的熱烈歡迎。車隊從新市大營靈昭宮出發前，還在主委朱騏翰陪同下上香，並獲贈象徵「好彩頭」的禮品。林俊憲有感而發表示，「大營」的諧音即是「大贏」，此行不僅是祈求平安，更期許台南能持續贏得進步。

值得關注的是，名醫高大成再次南下助陣。他認為，身為善化高中校友，對地方有深厚感情，他以醫師專業背書，盛讚林俊憲提出的「老人免費施打皮蛇疫苗」及「孕婦免費施打RSV疫苗」等政策，是真正懂公衛、重視民眾需求的參選人。

林俊憲也細數南科發展歷程，感念前縣長陳唐山爭取建設、賴清德總統引進台積電，讓南科成為台南進步的引擎。他強調，目前內參民調持續領先，且獲得蘇貞昌、蔡其昌等綠營大咖力挺，呼籲支持者在最後的關鍵一周站出來，「守住賴清德總統的本命區」。

擔任立院經濟委員會召委的陳亭妃，對台南後壁「花卉創新園區」業者長期受困於法規身分限制，7日在審議相關條例修正草案時，要求農業部放寬進駐資格，初步獲農業部長陳駿季的支持。

陳亭妃指出，園區內多達40家業者屬自然人或獨資商號，卻因現行法規規定僅限「股份有限公司」才能進駐，導致小農權益受損。她強烈要求修法應具備「追溯效力」，保障既有業者權益，並針對「二代接班」的繼承問題提出解方，讓蘭花產業能世代傳承。

此外，針對農產品批發市場價格遭操縱、農民慘遭剝削的沈痾，陳亭妃也為農民請命，要求農業部納入重罰機制。她更直言，「台南是農產重地，不能讓台北喊高價、產地卻無感。」

