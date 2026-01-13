初選殺到見骨！ 前扁辦主任示警賴清德：恐現台南倒、全台敗

民進黨高雄市長初選民調結果最快將於今早（13日）揭曉，前扁辦公室主任陳淞山昨在《美麗島電子報》發表評論警告，無論初選結果如何，賴清德都必須與黨內派系大老共同出面安撫落敗者情緒，盡力化解初選累積的政治恩怨與裂痕，其中台南市長更是關鍵，否則恐出現「台南倒、全台就敗」的連鎖效應。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

民進黨目前正進行嘉義縣、台南市與高雄市等縣市長提名初選民調作業，其中高雄市長部分率先執行。依據民進黨規則，初選民調由3家公司同步調查，只要樣本數達有效門檻，預計隔日上午10時30分邀請參選人或其代表開封民調數據，正式揭曉初選結果。陳淞山分析，外界普遍預料台南與高雄的民調將呈現差距極小的「龍爭虎鬥」，參選者皆難言穩勝，誰輸誰贏恐在黨內掀起政治漣漪，甚至演變為更大的震盪。

陳淞山指出，這是賴清德總統兼任黨主席後，首場最具爆發力的縣市長初選民調提名，不僅牽動賴在黨內的領導威信，也將直接影響派系權力板塊的消長，連動年底九合一選舉乃至2028總統、立委大選的政治效應。他特別強調，台南市的林俊憲與陳亭妃之爭尤為劇烈，雙方皆有「不能輸」的政治壓力，背後支持群體與助選要角各具份量。

民進黨立委陳亭妃。（圖／報系資料照）

陳淞山警告，一旦初選結果出現不服而退黨參選，恐對民進黨造成重大傷害，進而讓國民黨可能提名的謝龍介有漁翁得利的空間，形成三足鼎立的混戰格局，勝負更難以預測。他認為，台南初選無論結果如何，都將是賴清德最棘手的考題，且台南的政治效應與高雄、嘉義截然不同。

陳淞山分析，過去一年多數民調呈現陳亭妃長期領先，但近一個多月差距逐漸拉近。又因林俊憲背後被視為有賴清德作為靠山，政經資源持續投入，導致外界出現「陳亭妃對決賴清德」的政治想像。他表示，倘若最終出現翻盤，陳亭妃是否能吞下怨氣、選擇忍讓顧全大局，抑或面臨脫黨參選、等待下次再戰等兩難抉擇，將牽動台南選局乃至民進黨整體士氣。

針對高雄市長初選，陳淞山指出，由於4位立委戰將實力相當、競爭激烈，但彼此較少「刀刀見骨」的正面撕裂，輸贏主要影響的仍是黨內派系權力版圖的再分配，屬於相對可控的政治情勢。他並提到，官司纏身的林岱樺即便落敗，仍須面對司法問題，加上過去陳菊與楊秋興初選後楊脫黨參選卻慘敗的前例，林岱樺理應不會選擇以「政治自殺」方式回應。

陳淞山認為，其餘3位參選人不管誰輸誰贏，彼此裂痕或傷害也不至嚴重，最後仍可能顧全大局、團結迎戰，變數相對較小。他總結，在台南幾乎已被視為陳亭妃與賴清德「影子」的初選論戰中，若陳亭妃勝出，賴的黨內領導威信恐受衝擊；若林俊憲勝出，賴則必須妥善處理陳亭妃及其支持者的反彈，不能以「硬碰硬」的意氣之爭回應，否則恐嚴重影響2026與2028兩場選戰的成敗。

