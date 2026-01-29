初選殺紅眼！ 樊啓明揭「同室操戈」殘酷真相：輸了就失業

2026九合一選舉，不僅縣市長競爭激烈，縣市議員黨內初選戰火也已經點燃，廝殺激烈。資深媒體人樊啓明指出，大選可以用「統獨」、「顏色」來區隔對手，但黨內初選只能轉而證明「誰人品爛」，且輸了可能就失業，導致戰場從「政策辯論」沉淪為「人身攻擊」，往往砍起來都是刀刀見骨，殺紅眼的內訌更殘忍。

藍綠白縣市議員初選，都爆發出內鬨事件。民眾黨新北市黨部汐止區主任黃守仕欲爭取黨內新北第11選區市議員提名，日前指控遭同黨對手攻擊抹黑、惡意影射，宣布退出初選。藍營也爆發，士林北投擬參選人賴苡任，遭全國黨代表、士林區義信里長許立丕指控涉嫌傷害黨譽、出賣同志。賴苡任回應，願意針對所有事項如實說明，並提出人證物證，以證清白。

廣告 廣告

樊啓明今（29）日在臉書發文表示，議員層次選舉的「黨內初選」，而且往往砍起來都是刀刀見骨，殺紅眼的內訌更殘忍，對同黨支持者來說很難調適「為什麼要火車對撞？」他認為，這恐怕是無法避免的結構性因素。

他指出，第一、因為「太像」只能打泥巴仗。在大選可以用「統獨」、「顏色」來區隔對手；但在初選，大家同一出品。比不出「誰的政策好」，只能轉而證明「誰人品爛」。這導致戰場必然從「政策辯論」沈淪為「人身攻擊」。

樊啓明說，第二，只有一個位子，輸了就失業。議員選舉是多席次，這一區選十個，彼此還有空間；但初選通常只提一席。不是你死，就是我活。這種巨大壓力，逼得候選人必須無所不用其極。

他續指，第三，不敢賭對手的良心。恐怖的心理戰。「如果我守規矩，但對手抹黑我，我就輸定了」。在缺乏互信的情況下，「先下手為強」。結果就是大家都變成了壞人，因為沒人敢冒險當好人。所以說初選的本質就是一場「親痛仇快」的消耗戰。

【看原文連結】