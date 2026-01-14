初選民調今晚開打 林俊憲深情致信台南鄉親：一起撐到最後一刻

在民進黨高雄市長民調初選中勝出的高雄市長參選人賴瑞隆今日特別來到台南，為好朋友林俊憲加油打氣，展現黨內團結氣勢。雙方並共同宣示推動「南高連線、幸福實憲」，攜手打造台南與高雄緊密合作的幸福生活圈。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長黨內初選今（14）日登場，晚間6點至10點將進行關鍵民調。民進黨立委林俊憲今稍早在社群貼出〈給台南市民的一封信〉，向台南鄉親懇切喊話，強調「每一通電話都可能影響勝負」，呼籲支持者在最後關鍵時刻回家顧電話，並於接到民調時表態「唯一支持林俊憲」。

林俊憲在信中指出，今晚的民調對初選結果至關重要，因此以最真誠的心情向鄉親說幾句話。他提到，昨日高雄市長初選結束後，自己的好兄弟、好戰友——綠委賴瑞隆第一時間便來到台南陪同車隊掃街，今日更再度帶著象徵夢想與希望的小鴨，陪他完成初選前最後一場車掃，讓他內心相當感動。

林俊憲表示，看到小鴨讓他想起2011年總統選戰期間，民進黨推動的「三隻小豬計畫」。當年他擔任民進黨發言人，參與總統選戰核心工作，透過小額捐款的方式，凝聚來自基層家庭與鄉親的力量，「不是靠財團、不是靠權勢，而是靠一塊、十塊慢慢累積」，那份精神也陪伴民進黨走過最艱難的時刻。

他強調，這正是自己三十年從政的寫照。三十年來始終站在第一線，為台南打拚、為台灣守護民主，一步一腳印從未離開。如今，他帶著所有歷練與承擔，再次站在大家面前，準備將自己奉獻給這座深愛的城市。

林俊憲提到，這段時間全力團結「台南隊」，目前已有三位立法委員、二十多位市議員公開表態支持，展現民進黨在台南的團結力量。他也強調，台南的未來不能只靠台南自己，必須與中央及其他城市攜手合作，才能走得更穩、更遠。

在信中，林俊憲直言，多位重量級政治人物給予支持與肯定，包括「護國院長」蘇貞昌、前農業部長陳吉仲親自到台南站台；地方方面，台南市長黃偉哲、前台南縣長陳唐山、屏東縣長周春米也給予支持。近期，彰化縣長參選人陳素月、高雄市長參選人賴瑞隆，也公開肯定他是最適合的台南市長人選。

林俊憲表示，彰化、台南、高雄、屏東的力量正在集結，這是一支最能團結民進黨、串聯中南台灣、一起向前走的團隊。他承諾，將全力以赴，不辜負大家的期待，也不辜負台南這座城市對他的信任。

信末，林俊憲再度向鄉親懇切呼籲，今晚6點到10點務必回家顧電話，接到民調時請表態「唯一支持林俊憲」，讓最有經驗、最能團結、也最了解台南的他，代表民進黨出戰台南，贏得年底的大選，「最後一哩路，讓我們一起撐住、一起拚到最後一刻」。

