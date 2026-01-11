初選民調前夕「落髮」！林岱樺喊「為了高雄」：這是我的決心

民進黨高雄市長初選倒數計時，明天開始將進行民調作業，4位參選人都在努力做最後衝刺，民進黨立委林岱樺今天（11日）特地剪短頭髮，引發關注。對此，林岱樺表示，「為了高雄，岱樺要更強，這是岱樺的決心。」

林岱樺「落髮」，引發關注。（圖／中天新聞）

林岱樺今天在鳳山進行車掃，出發前，她被媒體直擊剪短了頭髮。她表示，「昨日種種譬如昨日死；今日種種譬如今日生。為了高雄，岱樺要更強，懇請各位高雄市民，接到電話民調，唯一支持要讓高雄更強的高雄女兒林岱樺。」

對於自己的新造型，她解釋，「為了高雄，岱樺要更強，這是岱樺的決心，對高雄這塊土地的熱愛。對高雄未來成為國際城市的潛力，岱樺深具信心，也充滿了熱情，也會帶領專業的團隊，來用我在選舉過程當中所陳述、報告的政見，實現岱樺要擔任高雄市長的承諾。所以，這個造型，無非呈現了，為了高雄，岱樺要更強，要讓更強的高雄，就由岱樺、高雄的女兒來承擔。」

林岱樺在初選前夕剪短頭髮，引發討論。（圖／中天新聞）

至於為何選在鳳山車掃，林岱樺說，鳳山是她政治起步地方，她也對鳳山有特別的感情，「沒有鳳山這塊土地的滋養，也不會讓岱樺擔任25年的立委，到現在要選高雄市長」，選擇鳳山，無非是對這塊土地深深感念，也深深承諾。

