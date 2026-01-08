初選民調前夕 陳亭妃鐵馬行動「巧遇」陳水扁

民進黨台南市長初選進入最後階段，立委陳亭妃持續進行「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動，今（8）日行程來到第6天，上午從龍崎出發前往關廟山西宮，「巧遇」正好前往參拜的前總統陳水扁。陳水扁給予關心和鼓勵，並贈送「親寫對聯」給她打氣，並期許陳亭妃成為台南400年來第1位女性市長。

民進黨立委陳亭妃鐵馬行動來到台南關廟山西宮正好巧遇前總統陳水扁前往參拜。（圖／陳亭妃臉書）

陳亭妃鐵馬車隊行經關廟區，前往當地信仰中心「山西宮」參拜時，意外巧遇正好來參拜的前總統陳水扁。陳水扁特地向陳亭妃表達關心和鼓勵，並給予溫暖支持，更送上一副對聯，預祝陳亭妃勝選。陳水扁也期許，陳亭妃是台南400年來第一位「女力」市長，完成台南民主的最後一塊版圖，為台南寫下歷史新頁。

陳水扁期許陳亭妃成為台南4百年來第一位女性市長。（圖／陳亭妃臉書）

陳亭妃提到，這幾天最大的感受就是人民的力量，尤其這段行程，無論是市區、海線、山區或農村，民眾的揮手和支持，都是鼓舞她向前的動力，同時自己持續會用行動證明，「行動政府不是口號」，一步一腳印傾聽民意、回應需求。

陳亭妃也呼籲選民支持力挺。（圖／陳亭妃臉書）

陳亭妃表示，她的37區鐵馬行動，最後一站是11日下午2點40分，共同前往台南市政府，拜託所有支持她的市民朋友們一起站出來，讓陳亭妃不孤單。陳亭妃還預告，屆時同黨立委、有「扶龍王」之稱的王世堅，將會出席陪同她堅定向前，為台南打造更有力量、更溫暖的未來。

