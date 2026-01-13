初選民調勝出 賴瑞隆感謝市民戰友、提三優先承諾

立委賴瑞隆13日稍早表達初選勝出感言，並提出三個優先承諾。（圖/賴瑞隆辦公室提供）

民進黨中央今（13）日公布高雄市長初選民調結果，最終由立委賴瑞隆出線。對此，賴瑞隆稍早表達對民眾及戰友的感謝，並提出「三個優先」承諾，強調將團結所有力量，共同守住高雄。

賴瑞隆表示，各位敬愛的市民朋友，初選結果確定，瑞隆將代表民主進步黨參選高雄市長。首先，誠摯感謝每一位高雄市民的託付，以及所有戰友的一路相挺。這份支持，是對延續高雄光榮的期盼，也是高雄人對這座偉大城市的驕傲與熱愛。

賴瑞隆指出，事實上，初選只是階段任務，沒有個人勝負，大家都是為了高雄全力以赴。「這段過程讓我們更進步，而我們也深知，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮。」

賴瑞隆提到，正如他在政見會上所說，四位兄弟姊妹之間是隊友，是同一支高雄隊。真正要一起面對的，是新時代來臨之際的產業轉型、人口結構改變，以及城市財源受損等嚴峻挑戰。

「謙卑傾聽、凝聚團結，是我不變的承諾。」賴瑞隆強調，他會用最真誠、虛心的態度與大家攜手前行。高雄前進的力量，來自一群人共同的方向；一起守護，才能讓城市持續發光。

賴瑞隆說，過去二十年，他最敬重的謝長廷、陳菊、陳其邁三位市長，以遠見及承擔，為高雄奠定長遠的發展和格局。他深知，高雄正處於關鍵時刻，接棒陳其邁市長的責任重大；他也從未忘卻，誓言帶領高雄邁向嶄新黃金十年的展望。

賴瑞隆指出，初選的終點，就是責任的起點。他將接力承擔更大的使命，讓高雄成為勇敢逐夢、充滿希望的城市。在此，我要向市民提出「三個優先」承諾。

第一，首要任務就是「團結團結團結」，團結所有的力量。第二，2026年要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮。第三，要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。

賴瑞隆回顧，初選期間，他用雙眼看盡高雄美麗的山海河港、用雙腳走遍38區的村落、握緊每雙勤奮打拚的手，讓他更堅定初心、更清楚市民的盼望，也使他在考驗中獲得更大的成長；正如高雄的精神，歷經淬煉、成長蛻變，團結成就了一座偉大的城市。

賴瑞隆指出，面對接下來的挑戰，他依然真誠無畏、初心不變。因為，他對這片土地有愛，也對栽培他的市民有責任，更對一生深愛的高雄還有許多願景。他會全力以赴，用理念熱情凝聚所有人，以專業穩健推進，承擔起高雄的未來。

賴瑞隆強調，「明天起，我們將強化高雄隊，在全新的崗位就定位，守護高雄的信念絕不會停歇。」他依舊是那個菜市場的小胖子、那個不畏困難的運動員，也是始終以城市使命為己任、捍衛人民權益的從政者。

最後，賴瑞隆懇請各位勇敢自信、理性務實的高雄市民們，持續給他鞭策與支持，繼續「工作工作工作」，2026年一定能守住高雄，共創美好未來家園。

