初選民調勝出！賴瑞隆確定披綠營戰袍戰高雄 本人提「3個優先」回應了

民進黨賴瑞隆高雄市長黨內初選民調勝出，將對決國民黨柯志恩。（鏡報鄒保祥）

民進黨高雄市長初選民調今（13日）上午出爐，賴瑞隆拿下最高的55.9995%勝出，提名程序將經下週選對會提報中執會後通過。賴瑞隆稍早也親自致電給3位對手，並提出3個優先承諾「團結團結團結」。

民進黨表示，2026年直轄市長暨縣市長提名初選民調作業，今（13）日，秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和四位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場4位候選人代表。過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。

廣告 廣告

民進黨高雄市長民調初選結果出爐。（民進黨提供）

此次民調委託中央黨部、山水、典通3間民調公司，並由三執行單位結果平均，根據民調結果，賴瑞隆獲得最高的55.9995%，第二則是邱議瑩55.3807%，第三為許智傑51.9022%，第四則是林岱樺50.5986%。

賴瑞隆臉書全文如下：

【謙卑承擔 團結高雄】

各位敬愛的市民朋友，初選結果確定，瑞隆將代表民主進步黨參選高雄市長。

首先，誠摯感謝每一位高雄市民的託付，以及所有戰友的一路相挺。這份支持，是對延續高雄光榮的期盼，也是高雄人對這座偉大城市的驕傲與熱愛。

剛才，我已經在第一時間致電邱議瑩委員、許智傑委員、林岱樺委員，感謝三位同志在這段時間展現的高度與風度。初選過程中，我們相互砥礪，以各自的方式為共同熱愛的家園擘劃願景。

事實上，初選只是階段任務，沒有個人勝負，大家都是為了高雄全力以赴。這段過程讓我們更進步，而我們也深知，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮。

正如我在政見會上所說，四位兄弟姊妹之間是隊友，是同一支高雄隊。真正要一起面對的，是新時代來臨之際的產業轉型、人口結構改變，以及城市財源受損等嚴峻挑戰。

謙卑傾聽、凝聚團結，是我不變的承諾。我會用最真誠、虛心的態度與大家攜手前行。高雄前進的力量，來自一群人共同的方向；一起守護，才能讓城市持續發光。

過去二十年，我最敬重的謝長廷、陳菊、陳其邁三位市長，以遠見及承擔，為高雄奠定長遠的發展和格局。我深知，高雄正處於關鍵時刻，接棒陳其邁市長的責任重大；我也從未忘卻，誓言帶領高雄邁向嶄新黃金十年的展望。

初選的終點，就是責任的起點。賴瑞隆將接力承擔更大的使命，讓高雄成為勇敢逐夢、充滿希望的城市。在此，我要向市民提出「三個優先」承諾：

第一，首要任務就是「團結團結團結」，團結所有的力量。

第二，2026年我們要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮。

第三，我們要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。

初選期間，我用雙眼看盡高雄美麗的山海河港、用雙腳走遍38區的村落、握緊每雙勤奮打拚的手，讓我更堅定初心、更清楚市民的盼望，也使我在考驗中獲得更大的成長；正如高雄的精神，歷經淬煉、成長蛻變，團結成就了一座偉大的城市。

面對接下來的挑戰，我依然真誠無畏、初心不變。因為，我對這片土地有愛，也對栽培我的市民有責任，更對一生深愛的高雄還有許多願景。我會全力以赴，用理念熱情凝聚所有人，以專業穩健推進，承擔起高雄的未來。

明天起，我們將強化高雄隊，在全新的崗位就定位，守護高雄的信念絕不會停歇。我依舊是那個菜市場的小胖子、那個不畏困難的運動員，也是始終以城市使命為己任、捍衛人民權益的從政者。

懇請各位勇敢自信、理性務實的高雄市民們，持續給我鞭策與支持，繼續「工作工作工作」，2026年一定能守住高雄，共創我們美好未來家園。

更多鏡週刊報導

快訊／綠高雄市長民調初選結果出爐 賴瑞隆勝出！0.6%擊退邱議瑩

不同調？蔣萬安喊「我是台灣人」 鄭麗文：不妨礙我們也是中國人

才傳有望參加經典賽！鄭宗哲轉隊5天被光芒DFA 動向成謎