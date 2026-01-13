初選民調勝！將代表民進黨參選2026高雄市長 賴瑞隆喊：謙卑承擔、團結高雄

高雄市 / 武廷融 綜合報導

民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人爭取民進黨高雄市長提名，初選民調結果今(13)日公布，由賴瑞隆勝出，將代表民進黨參選2026年高雄市長，對決國民黨高雄市長參選人柯志恩。賴瑞隆稍早也發文感謝高雄市民的託付，以及所有戰友的一路相挺。

賴瑞隆確定將代表民進黨參選高雄市長，他也發文感謝每一位高雄市民的託付，以及所有戰友的一路相挺。「這份支持，是對延續高雄光榮的期盼，也是高雄人對這座偉大城市的驕傲與熱愛。」賴瑞隆透露，他已經致電邱議瑩、許智傑以及林岱樺，感謝三位同志在這段時間展現的高度與風度。

賴瑞隆強調，初選只是階段任務，沒有個人勝負，「大家都是為了高雄全力以赴，這段過程讓我們更進步，而我們也深知，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮。」他承諾會用最真誠、虛心的態度與大家攜手前行。「我對這片土地有愛，也對栽培我的市民有責任，更對一生深愛的高雄還有許多願景。我會全力以赴，用理念熱情凝聚所有人，以專業穩健推進，承擔起高雄的未來。」

