初選民調只差2% 林俊憲稱尊重結果：未來會挺陳亭妃選台南市長
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
民進黨台南市初選民調今（15）日出爐，立委陳亭妃支持度60.8557%，險勝林俊憲的58.1630％，民進黨選對會下週將建議中執會通過，提名陳亭妃參選台南市長。對此，林俊憲稍早表示，他接受並尊重初選結果，是他不夠努力，但民進黨要打贏2026大選並不容易，大家一定要團結，2026台南市長選舉他也會支持陳亭妃。
民進黨今早10點30分開封民調，該民調由民進黨民調中心、山水民調研究公司、精湛民調公司執行，有效樣本數為1200份。平均3家民調結果，若由陳亭妃對上謝龍介，陳亭妃獲60.8557%、謝龍介13.8631%；若由林俊憲挑戰謝龍介，林俊憲為58.1630%、謝龍介為21.6493%。
林俊憲稍早受訪表示，他要向所有支持者、競選團隊表達感謝與抱歉，是他個人的努力不夠，民調結果讓大家失望了，但未來選戰還有更重要的路要走，「接下來2026大選，我也會支持陳亭妃委員」。
林俊憲強調，只有團結才能打贏市長選舉，所以他要呼籲支持者們，請大家不要失望，要繼續愛台南，為台南打拼，只要團結努力，讓台南成為守護台灣民主自由最重要的堡壘，感謝大家。
至於未來如何輔選民進黨台南市議員，林俊憲說，他會呼籲他的支持者，大家要團結，市長候選人最重要的責任，就是讓黨提名的議員能有最多席次的當選，這是一個團體戰，大家也許需要一點時間磨合，但無論如何他也會盡力來幫忙。
