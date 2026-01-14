初選民調台南壓軸！憲妃大戰今晚決一死戰

▲民進黨上午宣布，今日執行2026年直轄市長及縣市長提名初選民調，抽出的選區為台南市。（圖／民進黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調12至17日進行。民進黨今（13）日公布最後一區為台南市，民進黨立委林俊憲、陳亭妃今晚將進行民調，若民調順利完成樣本數，明天中午以前結果就會出爐。

高雄、台南市長及嘉義縣長初選電話民調，於12日至17日進行。在高雄、嘉義完成初選民調後，民進黨上午宣布，今日執行2026年直轄市長及縣市長提名初選民調，抽出的選區為台南市。

據民調辦法，民進黨中央黨部上午10時會抽籤選出執行縣市，當晚6時至10時30分由三家民調公司同步執行室內電話民調，隔天上午10時將公布是否達到問卷有效樣本數，以及下一個執行縣市；若達成有效樣本，10時30分會邀請參選人或代表開封民調數字。



