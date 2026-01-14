初選民調壓軸登場! 台南"憲妃戰"最後衝刺 最快週四上午有結果

南部中心／林俊明、曾虹雯 台南市報導

民進黨市長黨內初選台南市部分將在今晚壓軸登場，選將們把握最後時間衝刺。立委陳亭妃再度找來扶龍王王世堅站台，林俊憲則有剛從高雄市長初選中勝出的賴瑞隆站台，賴瑞隆還特別送上一手催生展出的黃色小鴨，希望將勝利的幸運帶給林俊憲。陳亭妃與林俊憲捉對廝殺，最快明天上午就能決定誰出戰台南市長。





初選民調壓軸！台南「憲妃戰」最後衝刺 最快週四上午決定誰出戰

王世堅再度南下台南站台，希望能帶動支持者堅定挺妃。（圖／民視新聞）





完成鐵馬行37區的立委陳亭妃，沒有時間休息，而是把一天當作兩天用，最後黃金時間再度找來扶龍王王世堅站台，希望能帶動支持者堅定挺妃。立委王世堅說，強韌的女市長像媽媽一樣，來帶領我們台南這個大家庭，大家一起進步。王世堅陪伴20多年的好友衝刺選戰，陳亭妃持續與鄉親互動，展現女力。

廣告 廣告

這段時間，不管是鐵馬行還是造勢活動，都讓陳亭妃深刻感受到民眾的支持。陳亭妃說，他們有個期待就是台南要改變，台南沒有女力的市長，這就是他們期待女力改變，非常重要的階段。廟裡上香祈福，希望全力以赴後也有神明加持。兩人隨後搭上宣傳車沿路向選民請託，希望最後關鍵時刻，能將選民支持反映在電話民調上。





初選民調壓軸！台南「憲妃戰」最後衝刺 最快週四上午決定誰出戰

賴瑞隆送上一手催生展出的黃色小鴨，祝福林俊憲划向勝利的終點。（圖／民視新聞）





剛從高雄市長初選中勝出的立委賴瑞隆，跨區來到台南，為立委林俊憲助陣。送上一手催生展出的黃色小鴨，祝福林俊憲划向勝利的終點。民進黨台南市長初選電話民調將即將登場，賴瑞隆化身催票員，拿出為自己而戰氣勢，要助好兄弟一臂之力。林俊憲說，我們未來的高雄市長賴瑞隆，再度到台南來，我們一定會雙雙當選，我們會做最好最密切的合作。賴瑞隆說，2026南高連線，我跟林俊憲一定會全力以赴，讓高雄台南都更好。

過去在立法院併肩作戰，未來也希望能跨境合作。兩人隨後站上宣傳車穿梭大街小巷，要把握民調前最後時間全力衝刺，甚至一起比出愛心，展現兄弟情。台南市長民調壓軸登場，不管是電話催票還是還是車隊掃街，雙方陣營都是陸戰加空戰，加緊造勢固票，全體總動員，做最後拚搏。





原文出處：初選民調壓軸！台南「憲妃戰」最後衝刺 最快週四上午決定誰出戰

更多民視新聞報導

輪到台南！綠營賴瑞隆、蔡易餘初選獲勝 「妃憲大戰」民調期間曝光

綠營台南初選今晚登場！王世堅2度南下助陣 盛讚「這人」贏面大

獨家／徐嶔煌宣布挑戰北市議員！2關鍵理由曝

