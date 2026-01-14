初選民調大勝黃榮利！蔡易餘籲放下成見：嘉義未來須團結合作

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨嘉義縣長初選今（14）早公布民調結果，立委蔡易餘遠勝嘉義縣議員黃榮利，但兩人都贏國民黨對手王育敏。對此，蔡易餘稍早表示，嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂，期盼黃榮利能放下成見，他未來也會持續整合地方力量，為嘉義打拼。

民進黨嘉義縣長黨內初選結果出爐，立委蔡易餘順利出線，遠勝現任嘉義縣議員黃榮利。（資料照，許詠晴攝）

據民進黨公布的民調，該民調由民進黨民調中心、精湛民調公司、大地民調公司執行，若平均3家公司民調結果，由蔡易餘對上王育敏，蔡易餘為64.8135%、王育敏為14.2338%；若由黃榮利挑戰王育敏，黃榮利為38.1949%、王育敏為16.3175%。

蔡易餘表示，衷心感謝嘉義縣18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予支持與鼓勵，這份沉甸甸的託付，他將牢記在心，並化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。

針對初選過程，蔡易餘提及，對方陣營多次以所謂「明文規定」作為攻防焦點，這樣的做法既沒有必要，也不利於地方長遠發展，黃議員從政歷程中，陳明文前縣長給予相當多的提攜與照顧，雙方也有深厚的革命情感，嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂，期盼黃榮利議員能放下成見。

蔡易餘也指出，黃榮利議員在選舉過程中提出許多政策主張與建議，未來面對正式大選，他將以開放、務實的態度，審慎參酌，凡是有助於嘉義發展的構想，皆會納入後續規劃，讓政策更周延、貼近民意。

蔡易餘強調，翁章梁縣長過去七年的施政成果有目共睹，不僅展現清楚的施政風格，也建立高度的府會和諧，並未受到任何個人所左右，這一點嘉義鄉親皆看在眼裡。

蔡易餘說，黨內初選落幕後，他已正式代表民進黨出線，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮民代、基層與支持者，全面整合地方力量，穩健推動嘉義進入黃金十年。

