初選民調將登場！ 邱議瑩分進合擊掃市場 許智傑固守原縣區

民進黨高雄市長初選，12日展開電話民調，4位候選人把握時間衝刺。立委邱議瑩一早，邀來多名議員充當分身拜票；立委賴瑞隆則找來名人助陣，立委許智傑安排一整天拜票行程，而林岱樺也藉由車隊掃街，跟選民搏感情。

立委邱議瑩VS.支持者說：「金桔，大吉大利。」期間還有攤商，送上蜜餞祝福，眼看，高雄市長初選電話民調在即，今(11)日一早，立委邱議瑩親自走進，前鎮瑞興市場，爭取選民認同，於此同時，支持者說：「支持邱議瑩。」

還有在地及外縣市，相挺議員充當分身，在高雄各大市場同步拜票，立委邱議瑩說：「大家一起在高雄的各個角落各個區域，來進行市場掃街的這樣大連線，也希望最後的關頭能夠贏得勝利。」

同樣走進市場跟鄉情搏感情，還有他，曾任鳳山市長的立委許智傑，固守原縣區，早上八點與立委邱志偉，前往岡山及路竹拜票，同樣受支持者歡迎，支持者說：「許智傑，當選，許智傑，當選。」

有別於兩位候選人市場掃街，立委賴瑞隆，在媒體人王瑞德及新北市議員戴瑋珊，陪同下展開市區大車掃，除了騎士們，還有駕駛看見車隊後，立刻搖下車窗揮手致意，立委賴瑞隆說：「鳳山是現在高雄最大的人口區，所以我們也加強鳳山的車掃，也希望能夠爭取更多高雄市民的支持。」

至於立委林岱樺在前一天先在左營區車隊掃街，沿途同樣，有不少支持者表達支持，接著今(11)日下午，她將回防本命區鳳山拜票，眼看選戰白熱化，四位候選人，在1/12至17日六天電話民調進行前，加緊衝刺力拼順利出線，誰會是最後披上綠袍，參選高雄市長的贏家，外界拭目以待。

