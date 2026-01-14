初選民調差不到1%被粉專掀陰謀論 邱議瑩駁斥：比賽已結束

高雄市 / 林李翰 綜合報導

民進黨高雄市長昨（13）日公布初選民調，黨中央公告，由賴瑞隆出線。不過由「諸葛村夫聊八卦」在臉書表示，賴瑞隆、邱議瑩僅在「中央黨部」的民調中，賴明顯高出一大截，並說到中央黨部有沒有貫徹「德意志」，邱議瑩心裡應該最明白。對此，民進黨立委邱議瑩今（14）日受訪回應，比賽已結束，各式各樣的陰謀論就不必要了。

邱議瑩今早安排謝票行程。媒體詢問，針對網上爆出「陰謀論」，稱「小賴（賴瑞隆）」出線是因為要執行「大賴（賴清德）」的意志？對此，邱議瑩受訪回應，這個比賽已經結束，那各式各樣的陰謀論就不必要了，最重要的還是要守護台灣、守護高雄，既然參加了比賽，就會遵守遊戲的規則，現在這個時候，是大家一起對外作戰的時候，所以各式各樣的陰謀論覺得都不需要。

媒體追問，高雄市長陳其邁是否有關心？邱議瑩說到，昨日有打電話關心，陳其邁還跟她加油鼓勵，兄弟姐妹很多關心的話，她都會放在心裡，未來還是持續打拚，她也要謝謝黃捷，這一路就陪著她好幾天，一直在車上風吹日曬雨淋。

最後，邱議瑩強調，團結的民進黨要對抗一個對於高雄沒有感情、沒有願景的國民黨，這個是民進黨未來能夠獲勝的一個很重要的關鍵契機。她說，高雄這幾年的執政成績，帶給很多高雄人信心跟光榮感，要延續這一份光榮感，請大家持續支持民進黨，支持賴瑞隆。

