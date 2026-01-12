即時中心／顏一軒報導

民進黨高雄市長初選於今（12）日晚間6時至10時30分執行民調，不過由於過程順利、進度超前，3家民調公司皆已成功取得問卷1200個有效樣本，因此提前於10時左右結束。對此，擬參選人賴瑞隆表示，若輸就會第一個拿起電話恭喜獲勝者，如果勝利，也會第一個拿起電話拜託隊友們。







賴瑞隆稍早在臉書（Facebook）發文指出，「謝謝高雄，謝謝為我守住每通電話的支持者，台灣人的傳統，就是黨內競爭，競爭結束就團結對外」。

廣告 廣告

他強調，就如同自己在政見會中說過的，若輸，會第一個拿起電話恭喜獲勝者；反之如果勝出，也會第一個拿起電話拜託隊友們。

賴瑞隆不諱言，無論個人輸贏，團結的心，才能守護高雄，守住台灣；他也感謝所有的高雄市民，未來會和大家一起守護高雄、守住台灣。

綠委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆與許智傑共同競逐高雄市長初選，電話民調今晚完成後，將於明（13）日上午10時公布是否達到1200個有效樣本數，若達標，會在10時30分邀請參選人或代表開封民調數據，正式揭曉初選結果。







原文出處：快新聞／初選民調提前完成 賴瑞隆：無論輸贏「團結」才能守護高雄

更多民視新聞報導

川普抨擊聯準會引發市場擔憂 美股開盤走低

川普擬與馬斯克合作動用星鏈 警告伊朗若襲美軍基地將強力反擊

綠高雄初選民調落幕 林岱樺壓軸發聲了

