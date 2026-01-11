初選民調最後時刻 林俊憲搬出「總統牌」喊：團結台南

民進黨台南市長初選進入最終階段，立委林俊憲今（11）日上午把握民調前的關鍵時刻，在立委郭國文、林宜瑾、賴惠員及台南市長黃偉哲等人陪同下，從東區關帝殿出發進行車隊掃街活動。林俊憲特別強調，關帝殿是台南民主聖地，過去蔡英文選總統、賴清德選市長及總統時都從此處起跑，他延續這項傳統展現台南隊團結精神。

林俊憲找來多名大咖站台。（圖／林俊憲臉書）

黃偉哲現身力挺林俊憲，直接稱呼他為「未來台南市長」，並表示今年12月25日將由林俊憲接任台南市長職務。黃偉哲形容，民調將於12日展開，11日就像考前五分鐘的重點複習時刻，林俊憲選擇在人口密集區域掃街，希望在有限時間內接觸更多選民。他對林俊憲及台南市民都有信心，相信市民會做出最佳選擇，並呼籲林俊憲能在君子之爭下順利出線。

現任台南市長黃偉哲力挺林俊憲接班。（圖／邱議瑩臉書）

黃偉哲在現場帶頭高呼「顧電話、挺俊憲」，呼籲市民守著電話、守著民主、守著台南未來發展。林俊憲則表示，非常感動黨內同志及戰友們一起站出來支持，選擇在關帝殿關帝爺前展開最後一場車隊掃街活動別具意義，關帝爺代表正義，他也會以這個精神投入台南市政工作，做好一棒接一棒的傳承。

林俊憲強調，12日是初選民調首日，他會把握每一個機會向市民說明對台南的政見與願景，爭取更多市民認同。他指出，台南縣市合併後蓬勃發展，這幾年是最佳發展機會，又遇上前市長賴清德擔任總統，他將持續向賴總統爭取更多資源全力建設台南。林俊憲提到，國家主導的幾項重大投資案都是台南優先，「台南隊團結就是力量」，相信未來能讓台南更好，打造更美麗的台南。

