初選民調黃金週! 民進黨高雄市長四選將全力衝刺

民進黨高雄市長提名即將進行電話民調，四位參選人把握最後黃金周全力衝刺，不約而同選擇車隊掃街，馬不停蹄，關鍵時刻能拉一票是一票。其中立委林岱樺更以俐落短髮現身拉票，她說這是決心的具象化，為了高雄，要變得更強。





立委林岱樺以一頭俐落短髮現身，引發話題。（圖／民視新聞）





路口站滿支持者揮旗力挺，立委林岱樺在議員張漢忠陪同下，站上宣傳車沿路向選民請託。以一頭俐落短髮現身，更是引發話題。林岱樺說，昨日種種譬如昨日死，今日總總譬如今日生，為了高雄岱樺要更強。鳳山大車掃，林岱樺用短髮將決心具象化。

立委賴瑞隆則有議長康裕成和議員張博洋支持陪同掃街。挾著十年市政、十年立委的完整資歷，要在最後關頭全力衝刺，爭取市民支持。賴瑞隆說，最後用我十年市政的經驗，十年立委經驗讓會做事的賴瑞隆，有實務行政經驗的賴瑞隆，能夠回到市政府位高雄全力打拼。





賴瑞隆挾著十年市政、十年立委的完整資歷，要在最後關頭全力衝刺。（圖／民視新聞）





立委邱議瑩同樣從三民區出發，由黃捷陪同，兩大女力現身比出愛心，相當吸睛。民進黨高雄市長初選進入黃金倒數，參選人們都不約而同選擇掃街固票。邱議瑩說，會不會路線重複這點就順其自然，如果在馬路上遇到大家會互相加油，這也是個好事情。





許智傑前往大岡山地區展開衝刺行程，立委邱志偉等黨內同志陪同，早上市場掃街，下午站上吉普車穿梭大街小巷。（圖／民視新聞）





關鍵時刻能拉一票是一票。許智傑前往大岡山地區展開衝刺行程，立委邱志偉等黨內同志陪同，早上市場掃街，下午站上吉普車穿梭大街小巷，串連立委及議員好友們，集中火力強化陸戰。許智傑說，我們會把今天用到最極致，希望後面正式的民調，可以贏得最後的勝利。

民進黨高市長初選電話民調，1月12日至17日舉行，四位選將在最後黃金周卯足全力，把握最後拚搏的機會。





