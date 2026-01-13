初選民調1天完成引質疑 民進黨：民調機構具公信力

民進黨今天（13日）公布高雄市長初選電話民調，立委賴瑞隆以不到1%的差距勝過第二名的立委邱議瑩，將代表民進黨參選高雄市長，預計21日中執會後召開記者會正式提名。民進黨面對初選一天完成的質疑，發言人韓瑩表示，黨內初選行之有年，民調機構都有公信力，能夠在一天完成民調沒有問題。

民進黨發言人韓瑩。（圖／中天新聞）

民進黨公布民調數據，根據中央黨部民調，林岱樺49.6208%、邱議瑩53.1517%、許智傑52.4895%、賴瑞隆55.0773%；山水民調，林岱樺50.6441%、邱議瑩56.2533%、許智傑52.3440%、賴瑞隆55.2605%；典通民調，林岱樺51.5308%、邱議瑩56.7371%、許智傑50.8732%、賴瑞隆57.6606%。

廣告 廣告

民進黨高雄市長初選民調結果。（圖／中天新聞）

根據三個執行單位結果平均，林岱樺50.5986%、邱議瑩55.3807%、許智傑51.9022%、賴瑞隆55.9995%。

韓瑩公布初選結果後，表示將在下週選對會提報中執會後通過。韓瑩被問到外界質疑初選民調一天就完成，韓瑩回應，民進黨過去包括高雄市長初選的民調機制行之有年，挑選的民調機構也都有一定的公信力，根據昨晚回傳的份數都相當順利，所以一天做出民調結果沒有問題。

延伸閱讀

第四軍種沒了？顧立雄：專注網路戰、電子戰 通信回歸陸軍

步槍子彈採購貴3倍？ 顧立雄：自製16元、採購15.53元

失事F-16V黑盒子找到了？ 顧立雄：訊號斷斷續續、尚在確認中