初選決戰夜！王世堅再度南下站台 相挺陳亭妃：每一通電話都重要

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長黨內初選電話民調進入最後關鍵時刻，今（14）日為最後一天衝刺。綠委陳亭妃今日展開車隊掃街行程，並特別感謝「扶龍王」英系綠委王世堅再度南下力挺，陪同她從出生地起跑，展開初選前最後衝刺，號召市民今晚一起守住電話、守住希望。

陳亭妃表示，今晚6點到10點將進行台南市長初選電話民調，時間只有短短一晚，懇請37區的市民朋友與親朋好友幫忙在家顧電話，每一通電話都全力支持、完全得分。她強調，真正的公道，會來自每一通電話、每一份民意，只要撐過今晚，人民就能迎接最後的勝利。

針對民調作答方式，陳亭妃也特別提醒，若接到電話時題目中沒有她的名字，請務必堅定回答「唯一支持陳亭妃」，即便訪員重複追問，也不要受影響，持續清楚表達立場，讓民意被完整記錄。

王世堅致詞時表示，他對陳亭妃充滿信心，直言她是目前「勝率最高、勝面最大」的人選。他指出，陳亭妃27年從政之路走得堅強又溫柔，是他所見過「最堅強、最有韌性的女性政治人物」。一路走來，面對大軍壓境、派系圍攻，陳亭妃始終泰山崩於前而面不改色，展現樂觀、勇敢向前的精神。

王世堅也盛讚，陳亭妃問政踏實、服務細膩，問政從容、服務游刃有餘，深獲地方鄉親肯定與感動；更重要的是，她以驚人的體力與毅力，騎著單車一步一腳印走遍台南37個行政區、總里程518公里，展現前所未有的行動力與耐力，堪稱最堅強的女性代表，完全有條件成為台南市首位女性市長。

陳亭妃最後感性表示，一路走來承受了太多不公平的檢視與考驗，但她從未退縮，只是默默、踏實把事情做好，因為她始終相信人民的眼睛是雪亮的。她懇請市民朋友今晚一定要在家等電話，接到電話時，唯一支持陳亭妃，讓堅持與良善，贏得最後的勝利。

