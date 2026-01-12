初選決戰週偕戰友站路口 賴瑞隆與市民做出「一週約定」

賴瑞隆(中)日在多位市議員及參選人陪同下，站路口向通勤族問早致意。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選將於本週正式登場，參選人賴瑞隆今(12)日清晨在多位市議員及參選人陪同下，於博愛二路與明誠二路口，向通勤族問早致意。賴瑞隆也誠摯向市民提出「一週約定」，號召大家眾志成城完成最後關鍵任務。他表示，本週拜託大家顧電話、挺瑞隆，為高雄未來做出最重要的選擇。

賴瑞隆指出，感謝戰友們不畏清晨低溫，以實際行動展現初選最後階段的堅定氣勢。賴瑞隆說，高雄正處在城市轉型的重要關鍵期，未來需要熟悉市政、勇於承擔、能延續進步的人選，而他從市府政務官到立法委員，已為高雄奉獻超過20年，不只是準備好了，更是一路親身參與其中。

最後，賴瑞隆也向市民誠懇拜託，1月12日至17日每天晚上6點至10點半，只要家裡的市內電話響起，請務必在五聲鈴響內接起電話，並堅定說出「唯一支持賴瑞隆。」他強調，每通電話都可能決定高雄的未來，「電話一接，高雄向前」，邀請大家接起城市的未來，走完邁向黃金十年的最後一哩路。

今天到場陪同賴瑞隆站路口的民代包括市議員張勝富、簡煥宗、何權峰、吳銘賜、張博洋、黃文志、湯詠瑜、邱俊憲、黃彥毓，議員參選人則有蔡秉璁、黃敬雅、尹立、黃偵琳、洪村銘等人，展現高雄隊團結一致的氣勢。

清晨路口車流不斷，不少市民看到賴瑞隆與議員們現身，紛紛比出大讚的手勢加油打氣；也有民眾特別比出手握電話的動作，象徵高雄市民用行動表達「顧電話挺瑞隆、一起守住高雄」的共同決心。

賴瑞隆(中)向高雄市民提出「一週約定」，拜託大家顧電話，為高雄未來做出最重要的選擇。 圖：賴瑞隆辦公室/提供