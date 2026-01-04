初選火熱之際！遭爆「關切」漢翔人事 陳亭妃回應了

民進黨台南市長初選白熱化，有意參選者各自全力爭取，中天新聞記者馬德卻接獲爆料，指控立委陳亭妃辦公室，協助1位郭姓考生處理漢翔公司的新進人員口試。對此，陳亭妃則回應，沒有幫考生關切的事情。

陳亭妃(圖右)否認有關切漢翔甄試。(圖/中天新聞)

就在2025年4月的口試前夕，漢翔公司收到該名郭姓考生的甄選口試通知書，上面還印有「立法委員 陳亭妃」的印章，辦公室表示需要協助，不過沒有明講協助的內容，而漢翔公司並沒有給予任何承諾。

針對爆料內容，馬德親自前往求證陳亭妃，並出示該通知書。陳亭妃看過後回應，這是印章，代表是一般陳情案，就是考生希望口試能得到公平的對待，過程沒有關說，後續也沒有再打電話關心；她也請助理再了解一下。

廣告 廣告

遭爆料的漢翔甄試通知書，可見到下方的陳亭妃印章。(圖/中天新聞)

不過，因為漢翔公司的甄選簡章就註明，「請勿循關切或關說要求錄用特定人，託人關說者恕不錄取。」馬德質疑，利用陳情案當名義協助處理，縱使後續再無關心，仍逃不了瓜田李下之嫌。在初選前夕傳出爆料，只能說台南市長這一戰，妃憲之爭相當激烈。

延伸閱讀

張瀞文/石油與美元霸權：拆解川普「斬首馬杜洛」的金融暗線

委內瑞拉總統馬杜洛夫婦熟睡中 遭美軍拖出臥室逮捕

影/川普記者會宣布美國「立即接管」委內瑞拉！估同步接手石油產業