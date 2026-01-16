初選甫落幕黃偉哲快閃訪菲 洽談未來雙邊合作事宜

台南市長黃偉哲快閃訪菲律賓，致贈客製阿克蘭行李箱給米拉弗洛斯省長。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

黃偉哲致贈台南市鑰給米拉弗洛斯省長。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

民進黨台南市長初選15日甫落幕，台南市長黃偉哲旋即飛往菲律賓快閃一天拚外交，15日深夜抵達阿卡蘭首府卡利博（Kalibo City）市，16日一早赴省政府與省長會晤，洽談未來雙邊合作構想，菲國方面也期待深化雙方在觀光、教育及商業上的合作。

台南市政府指出，菲律賓阿克蘭省的米拉弗洛斯省長（Jose Enrique M. Miraflores）去年8月初來訪台南隨後兩地正式締結為姊妹市，該省響應黃偉哲邀請，於11月大台南旅展前來台南設攤行銷。為感謝阿克蘭省支持台南重要活動，黃偉哲應省長邀請回訪。

黃偉哲指出，此次不僅是台南市與阿克蘭省正式締結為姊妹市後的首次造訪，更是他就任市長以來，首次造訪菲律賓，別具意義。他也感謝阿克蘭省去年參加「大台南國際旅展」，讓更多台南市民認識阿克蘭省的觀光優勢，特別是長灘島為享譽國際的旅遊景點，未來希望能多交流永續觀光的發展經驗外，也能進一步探討雙方在文化或實習人才交流的合作可能性，建立互惠夥伴關係。

米拉弗洛斯省長偕該省議員Jupiter Aelred G. Gallenero及省府團隊連袂接待黃偉哲一行人，他表示，去年阿克蘭省參加台南旅展，開啟兩方合作好的開始，他期待今年能進一步率更多業者到台南參加旅展，深化雙方在觀光、教育以及商業上的合作。米拉弗洛斯省長也表示，今年是阿克蘭省建省70周年，將有一系列慶祝活動，期待有機會邀請黃偉哲再訪。

黃偉哲到訪正逢阿克蘭省最知名節慶阿替阿替漢節（Ati-Atihan Festival）舉辦期間，南市府也組團共襄盛舉參與15日下午巨人節競賽遊行（Higrant Contest Parade）頒獎典禮。黃偉哲也特別向省長發出邀請，歡迎阿克蘭於今年10月參與即將在台南舉辦的「南瀛國際民俗藝術節」，期盼讓台南市民也能親身感受阿克蘭獨特而濃厚的民俗文化魅力。

阿克蘭省位於菲律賓中部，是菲國農業與觀光重鎮，以潔白沙灘與碧海藍天享譽國際的度假勝地長灘島即位於該省，每年吸引逾2百萬人次以上旅客造訪，為減輕生態環境壓力，該島設定每日遊客總人數限制，確保觀光資源永續。

