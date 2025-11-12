初選登記完成！陳亭妃喊要當「最強母雞」：不要讓賴清德擔心台南

陳亭妃今委由辦公室主任前往中央黨部登記初選，並喊出要當台南市最強母雞。（資料照片／林煒凱攝）

民進黨台南市長初選登記持續進行中，繼立委林俊憲10日完成登記後，另名有意爭取提名出線的立委陳亭妃今天（12日）上午由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部登記。陳亭妃強調，自己要當最強母雞，「如果連台南都要讓身兼民進黨主席的總統賴清德擔心，那怎麼有力量去贏得其他縣市、擴展民進黨執政的版圖？」

民進黨立委陳亭妃原訂今早前往中央黨部登記台南市長初選，因鳳凰颱風逼台，陳提早返回台南防災。陳亭妃表示，台南已宣布停班課，所以必須固守台南，沒辦法親自到中央黨部登記，已經委由辦公室主任完成台南市長初選登記，但是她絕對有信心要將台南打造成「行動政府」，除了讓政府動起來、也要讓人民感受到溫暖與力量。因為我們要讓台南的光榮與自信重現。

陳亭妃指出，一大早7點她就前往七股、將軍、北門、學甲等沿海地區瞭解狀況，因為丹娜絲的重創這些地方已經變的很脆弱，目前各種的防颱措施是否到位，能否承受鳳凰颱風風勢、雨勢的襲擊，雖然鳳凰颱風轉為輕颱，但是台南人都還在丹娜絲颱風的陰影中，只要聽到由南部直撲，都心有餘悸。

陳亭妃說，2022年藍白尚未合作，台南市長選舉民進黨就只贏4萬多票，2026年藍白完全聯手，氣勢更強，如果沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？她要用行動證明，「我就是那個最強的母雞」。

陳亭妃強調，2026年台南的勝敗，將決定2028年中央能否穩定執政，如果連台南都要讓身兼民進黨主席的總統賴清德擔心，那怎麼有力量去贏得其他縣市、擴展民進黨執政的版圖，所以台南一定要大贏，這不只是選舉，而是守護民進黨、守護台灣的行動戰。

陳亭妃提到，國際間對女性領導力的期待正不斷升高，日本首位女首相高市早苗上任後，支持度高達82%，展現女性領導的堅定與溫度，「台南400年來從未有過女性市長，這次我要用行動證明，女性的力量可以讓台南更有效率、更有感情、更有溫度、更有行動力」。

陳亭妃認為，自己的服務從沒有休息，腳步也從沒有停下，「我知道台南需要什麼，也知道人民期待什麼」，「挑戰來，我衝在前面。這是我的責任，也是我的信念。我會成為最強母雞，帶領最強小雞，用行動贏得2026，穩住2028，讓台南繼續榮耀前行、大步向前」。



