初選競爭白熱化！邱議瑩今公布政策白皮書…六大願景爭取選民支持

記者洪正達／高雄報導

民進黨高雄市長初選即將進入最後階段，現階段投入參選的邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑民調數字差距都不多，其中邱議瑩為了讓市民可以更了解她的政策，於是在30日發表政策白皮書，內容提及她的六大願景，以及如何將高雄打造成六星城市。

針對今日公布最新民調，邱議瑩表示，每一份的民調對她來講都是一個很重要的參考指標，同時也會隨著民調的進程來調整；為了讓市民可以了解她的政策，除了已經舉辦了6場的政策說明會，並將六大願景出版成政策白皮書。

邱議瑩指出，希望透過政策白皮書內容，讓大家知道她是最有前瞻、最有願景、最有政策執行力的市長參選人，讓大家來比較一下這幾位的市長參選人怎麼規劃高雄市的願景，因此所有的民調都會列為參考，但自己仍會不斷的努力爭取出線。

針對近期的政治活動中，某位候選人提到黨內可能存在的差距、以及如何爭取中間選民的支持等問題，邱議瑩也說，為了加強與選民的溝通，政策白皮書主要在展示她對高雄未來的願景和政策執行力，希望透過這些努力，讓高雄市民能夠清楚了解他與其他市長參選人之間的差異，並比較各自的願景規劃；邱更強調強調，所有的民調結果都只是參考，自己將持續努力，期望在即將到來的選舉中獲得支持，特別是在1月12日舉辦的正式初選中獲得更多選票。



