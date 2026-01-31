初選紛爭擴大！黃守仕控陳語倢未道歉 黃國昌護自家人：別放大個人情緒

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲前往南門市場發春聯。廖瑞祥攝。



民眾黨新北市黨部汐止區主任黃守仕與黨主席黃國昌汐止區主任陳語倢競爭市議員黨內提名，不過黃守仕日前宣布退出黨內初選，更點名陳語倢在直播中抹黑，黃昨天進一步表示，事件至今已經超過一個禮拜，卻始終沒有等到應有的道歉。對此，黃國昌今（1/31）天表示，黨內競爭就好好競爭，在這個過程當中都有一些情緒，但最重要的是實現對選民的承諾，「而不是放大個人情緒。」

黃守仕26日宣布退出黨內初選，並點名陳語倢在直播中抹黑，影射她未婚生子，讓她為了釋疑而疲於奔命。黃守仕昨天在臉書發文，批評陳語倢避重就輕，將自身行為推諉至民眾黨中央，她心中依然感到憤怒與遺憾，「一句真誠的道歉，真的這麼困難嗎？即便如此，我始終沒有等到應有的道歉。」

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌今天前往南門市場發春聯，對於黨內初選糾紛，他表示，大家黨內競爭就好好競爭，每個人在過程當中都有一些情緒，但是最重要的是，不要忘記實現對選民的承諾，「而不是放大個人情緒」，這件事情他對黨內的每個同志說的話都一樣。

更多太報報導

中天適用新《衛廣法》可重返56台？ 黃國昌：要看行政訴訟結果

告別28年公職生涯 黃珊珊：終於可以做回自由的自己

【更新】控黃國昌子弟兵抹黑攻擊！她退出議員初選：身心俱疲 民眾黨回應了