初選縣市整合是假象？ 徐國勇：這次民進黨會團結贏得2026選舉

初選縣市整合會是假象？ 徐國勇：這次民進黨會團結贏得2026選舉。曾薏蘋攝

民進黨2026縣市首長高雄市、嘉義縣及台南市三初選民調進入尾聲，民進黨祕書長徐國勇被問到會不會初選後落敗者表面說團結，真正選舉時沒有動員時表示，我對我們的候選人非常的有信心，也對參與初選的同志們非常的有信心，不論是高雄、嘉義還是台南，民進黨這一次會往前走，在既有的基礎之上，大家一起團結贏得2026的選舉。他的頭腦裡只有一個字，叫做「贏」，在腦子裡一直盤旋這個念頭。

徐國勇指出，現在中執會已經經由中常會的授權，隨時可以召開。所以只要當綜合評估完成後，中執會會立即召開並通過人選，不一定會在周三才開，必要的時候會直接召開臨時中執會。

被問到三初選的裂痕是否出現表面團結假象？徐國勇說，他對候選人及參與初選的同志們非常有信心。民進黨會團結向前走。例如彰化，有落敗初選者也表明得非常清楚並告知，「看我怎麼做，你就知道我會怎麼支持，絕對是盡全部的力量」，「用性命去支持，就是彰化要贏回來」。

他說，高雄也是一樣，大家要維持高雄的執政，嘉義也是如此，對於今天台南的民調，他都很有信心，民進黨這一次會往前走。

至於外界質疑，昨天高雄市長初選民調，黨中央民調中心的部分很有問題；徐國勇表示，民調就是公正的，公平、公開、公正。他祕書長上任，民調的人員就是原來那些人員，他沒有增加任何的人，也沒有找自己的人進來。黨主席也是如此。民調中心從以前到現在就是這些人，這些人都是事務人員。民調在民進黨公平、公開、公正，他的原則也一定是公平、公開、公正。

他說，高雄做出來也許差距不大，因為是對比式民調，在這種競爭激烈的情況下，差距本來就不會非常大，有人說這次最大落差在民進黨中央黨部，想用以此用陰謀論揣測，「我覺得這個沒有必要。三個候選人都清清楚楚的表達了這是公平的，他們都接受」。因為民調本來就是一個抽樣，它是科學依據。

他說，哪一個政黨所做的民調不是這樣？請問哪一個民調公司所做的不是這樣？他再次的強調，高雄三位候選人沒有人有任何質疑。自己在選立委時，當時在中央黨部做的民調是非常高，希望他不要衝太快，因我衝太快會害另外一個人落選。當時是複數選區，心裡雖然忐忑不安，但是自己還是接受了中央黨部的建議。「準不準？很準。我最後三天沒有衝。我們五個人全部都當選。最後一個人只贏國民黨300票」。

徐國勇表示，假如他多衝一點點，民進黨可能就掉一席。所以民進黨的民調絕對是非常公平、公開、公正，不會有任何問題。這一方面的質疑不但沒有必要，而且對參加選舉的四位候選人不公平。這次民調過程，黨民調中心至少會派兩個督導員，他還加派一位，每個候選人還可以派自己的觀察員去觀察每個訪查員訪查。

