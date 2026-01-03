初選若敗會團結？林岱樺喊「團結是結果」：只要制度公平就不會脫黨參選

記者詹宜庭／台北報導

民進黨高雄市長初選激烈，今（3日）舉辦政見會，資深媒體人陳敏鳳在提問環節時詢問「在這次初選結束之後，是否會尊重初選制度所產生的結果，絕不違紀或脫黨參選？」包括邱議瑩、許智傑、賴瑞隆都堅定表示不會脫黨參選，唯獨林岱樺未正面回應，引發熱議。會後，林岱樺受訪時表示，團結不是一句口號，而是一個結果，只要制度公平，就不會有脫黨參選的可能。

對於未正面回應是否脫黨參選，林岱樺會後接受媒體聯訪表示，團結不是一句話，而是一個結果，只要制度公平，就不會有脫黨參選的可能，也就不存在這個選項。她強調，自己非常負責任地提出產業政策，這些政策並非將中央與地方政績當作自己的政見，而是紮實分析高雄的產業困境與人民的期盼後，提出以民為本、由下而上的構想。內容包括「一纜二塔三黃金計畫、三大護國產業、十大AI好生活」等，團結不是口號，團結是政見、政策是否能團結所有高雄市民。

媒體追問「所以沒有脫黨參選可能？」林岱樺說，「對！這是一定的，只要參選制度公平，就沒有脫黨參選的選項」，媒體再問「您認為什麼樣才算制度公平？」林岱樺則說，現在黨中央的規劃已經說得很清楚了，就依照目前的程序走，包括剛剛舉行的政見會，也是公平制度的步驟。

