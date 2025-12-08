初選若通過 楊瓊瓔喊「有信心贏何欣純」：我敢向中央說不
明年縣市首長選舉在即，表態參加黨內台中市長初選的藍委楊瓊瓔8日接受《POP撞新聞》專訪，被問及立法院副院長江啟臣及綠委、民進黨台中市長參選人何欣純看法，楊強調，與江「未來不管是誰出線，我們都會團結一致」，達成讓台中更好目標；另也稱若自己通過黨內初選，有信心贏過何，因為「她敢向中央說不，並要求具體承諾」。
楊瓊瓔今早接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問，被問及希望與江啟臣如何決定出國民黨明年台中市長參選人，楊說，自己與江啟臣在立法院都是並肩作戰的好同事，因為台中隊都是團結一致的，江在國際、國防、外交等宏觀論述非常專精，直言國民黨人才濟濟，不過她與江風格不同，自己走的是全天待命服務熱忱、行政經驗及市政嫻熟度。
楊瓊瓔再次重申，感謝盧秀燕稱國民黨人才濟濟，各自人才有各自特色，但不管如何大家共同目標都是要台中更好，所以「未來不管是誰出線，我們都會團結一致」，共同完成讓台中更好的目標。
至於希望黨內競爭機制、提前表態是覺得民調會贏江啟臣嗎？楊瓊瓔表示，國民黨主席鄭麗文曾稱，要讓國民黨有新秩序、將提名市民最期待、能夠當選的候選人，且鄭及盧都有公開表示依照黨內機制規章競爭，強調姊弟爬山，互相扶持及尊重，同時也能激勵出候選人最佳樣態、檢視不足之處，讓市民獲得更好的候選人，民調部分則由市民決定，自己一定全力以赴。
被問到與綠營台中市長參選人何欣純競選，有信心贏選戰嗎？楊瓊瓔說，何欣純在立法院非常努力，尤其在屯區耕耘多年，但這場選舉不只是比候選人特質，更重要是對政黨信任度投票，現在執政黨對於通膨、電力、國力及預算等問題，都讓人民產生不安定感，這牽扯到政黨信任度問題，所以他們有信心、能力提出（解決方法）。
楊瓊瓔舉例，台中最重要的就是中火，直言沒有理由，讓人民用肺發電，台中市民已經付出這麼多，政府說「能有乾淨能源、更好的綠能全力支持」，但具體承諾何時得以實現，綠能什麼時候可以占到發電總額20％，現在僅為個位數，人民看不見政府承諾何時可以實現，台中市民不該再承受空汙問題。
楊瓊瓔表示，自己很敬佩盧秀燕，為空汙問題不惜槓上中央，這種為市民全力以赴的魄力，只要自己當上市長，也將跟隨盧的氣魄，甚至更強悍，沒有談判空間，只有中央具體承諾市民，要如何給市民健康。
楊瓊瓔也說，自己對於台中市民支持藍大於綠絕對有信心，直言台中不需要政黨的橡皮圖章委員，要的是能向中央說不得，強調自己贏何的信心在於「她敢向中央說不，並要求具體承諾」。
