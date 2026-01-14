初選落幕藏隱憂？謝寒冰點出賴瑞隆死穴

▲賴瑞隆勝出藏隱憂？謝寒冰點出「死穴」：這決策恐成柯志恩破口。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選結果出爐，由新潮流立委賴瑞隆勝出，將對陣國民黨參選人柯志恩。媒體人謝寒冰13日在節目《新聞大白話》中分析，雖然初選後各人馬表面維持團結，但在賴清德主席的強勢意志下，賴瑞隆成功壓過扁、英、蘇系等派系力量。不過，謝寒冰觀察到賴瑞隆在初選中表現與預期有落差，原先認為領先差距應該更明顯，就目前局勢看來，派系是否能真正整合仍存有變數。

謝寒冰指出，回顧2018年陳其邁初選勝出後，當時參選人也都口頭承諾支持，但最終選戰氣勢並未如期展現出來。賴瑞隆缺乏全國性的話題與聲量，直到近期因兒子事件浮上檯面，才讓外界察覺到危機處理上的短板。謝寒冰批評賴瑞隆在應對家人爭議時決策失當，本該平息的事件卻因「回馬槍」式的應對再次激化矛盾，導致場面相當難看。

廣告 廣告

未來與國民黨柯志恩的對決過程，謝寒冰直言賴瑞隆的應變能力將是隱憂。隨著選戰進入白熱化，對手柯志恩實力不容小覷，賴瑞隆需要更多即時性的政治判斷，要是再出現其他錯誤決策，容易被對手抓到弱點猛攻。這場高雄市長選戰，是對賴瑞隆抗壓性與危機管控能力的重大考驗。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台南「妃憲」決戰！賴瑞隆挺林俊憲 王世堅兩度助陣陳亭妃

抗癌成功仍惜敗初選！吳思瑤心疼姊妹：她一生懸命奉獻高雄

賴瑞隆「這案子」還沒翻頁？媒體人：美濃大峽谷、柏油山也要他扛