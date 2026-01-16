初選落敗仍續為台南打拚！林俊憲：我對家鄉的愛始終如一

政治中心／劉宇鈞報導

民進黨2026台南市長初選結果15日出爐，確定由立委陳亭妃披上綠袍迎戰國民黨的謝龍介。陳亭妃初選對手、立委林俊憲今（16）日說，他始終相信民進黨這套初選制度的價值，未來他會一步一腳印，持續為台南打拚，「我對家鄉的愛始終如一」。

林俊憲發文表示，衷心感謝這段時間以來，透過各種方式給予他鼓勵與支持的鄉親，因為收到的訊息實在太多，無法逐一回覆，還請大家見諒。

林俊憲向支持者喊話，「請相信，每一份關心、每一句加油，我都真真切切地收到，也深深放在心裡。謝謝大家一路走來的陪伴，你們的信任與支持，是我持續前進的重要力量」。

林俊憲指出，民進黨的初選制度走過多年歷程，是台灣民主發展中最重要、也最珍貴的實踐之一，他身為一名入黨三十年的民進黨員，始終相信這套制度的價值，也會繼續堅守並守護共同珍惜的民主精神。

林俊憲提到，今天一大早，他依然照常走進立法院，參與法案審查、履行立法委員的職責。「台南需要我們，國家也需要立法者持續監督施政、守護人民的權益。這份責任，不會因為初選的結束而有任何動搖」。

林俊憲強調，「未來的路，我會一步一腳印，持續為台南打拚、為人民發聲。而我對家鄉的愛也始終如一，從未改變。再次感謝所有支持與關心我的朋友。讓我們繼續並肩前行，一起努力讓台南更好，謝謝大家」。

