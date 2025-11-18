初選落敗就脫黨參選？林岱樺駁斥是謠言：我相信賴清德主席

民進黨2026高雄市長黨內初選呈現「4搶1」局面，其中目前民調最高，卻身陷助理費案官司的立委林岱樺，近期傳出有可能脫黨參選。林岱樺今（18）日回應，一切都遵照黨紀且有切結，所謂「脫黨參選」就是謠言，這件事不可能會發生。林岱樺重申，她相信賴清德主席，一切尊重黨的公平、公開、公正的初選機制進行。

民進黨立委林岱樺投入黨內2026高雄市長初選。（資料照／中天新聞）

林岱樺今日接受網路媒體節目專訪，主持人問到怎麼面對其他競爭者的整合？林岱樺回應，她在月初的岡山大造勢，就已經是很清楚的民意展現，就是要讓全國人民知道要打破派系藩籬，在選戰中千萬別忽視高雄市民的智慧，市民都在觀察每個候選人的特質，以及如何為城市帶來願景和方案，這才是人民檢視政治人物的重點與關鍵。

林岱樺在1日的岡山大造勢展現其堅強的基層實力。（資料照／中天新聞）

至於外界傳聞，倘若初選落敗可能脫黨參選，林岱樺重申這是謠言，自己已經正式登記且簽了切結，一切遵照黨紀，「脫黨這件事就不可能會發生」，尊重黨的公平、公開、公正的初選機制進行，「我相信賴主席」。目前初選日期訂在2026年1月12日，林岱樺指出，日期由選對會決定，當中也有各派系前輩代表，無論過程中有何角力或折衝，都予以尊重。

林岱樺受訪時相信賴清德黨主席。（資料照／民進黨提供）

林岱樺重申，選戰應該回歸到高雄市政本質，並著重解決經濟和民生等相關實際問題，多一點具體解方，少一些意識形態，具備執行力和領導力的市長，才是市民所期待的。

民進黨於2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長的提名初選登記於14日截止。其中此次高雄市長的提名競爭激烈，共有立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺及許智傑4位候選人登記參選。

