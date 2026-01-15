初選落敗後首度露面！ 林岱樺曝心境：大家都是高雄隊

民進黨高雄市長初選落幕，由立委賴瑞隆出線。落敗的立委林岱樺今（15）日初選後首度露面，談及選後心境笑說，「可以睡得比較晚」。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長初選落幕，由立委賴瑞隆出線。落敗的立委林岱樺今（15）日初選後首度露面，全身穿著綠色系相當醒目，談及選後心境笑說，「可以睡得比較晚」。對於外界關注是否已與賴瑞隆通話，她低調稱「這幾天沒有特別看手機」，但仍強調尊重初選結果、全力支持黨內提名人，「大家都是高雄隊」。

林岱樺今早出席一場活動時，頂著超短髮造型、白色長袖襯衫，外面再套上1件象徵民進黨綠色的短T、下半身則是墨綠長褲，氣色看起來不錯。林岱樺說，感謝一路以來大家的支持與鼓勵，坦言「這次我個人的努力還不夠」，未來會繼續加油。

廣告 廣告

談到初選後這幾天的生活，林岱樺透露，主要做了兩件事，一是向所有支持她的人表達感謝，「真的太多，我不知道怎麼感謝一路陪伴我的支持者」；第二則是稍作休息，讓行程步調放緩，「可以睡得比較晚一點」。

對於賴瑞隆出線的看法，林岱樺直言「就是支持」，並指在結果公布，她當天已發表感言，呼籲大家全力支持民進黨所選出的賴瑞隆。

被問及接下來的規畫，她表示，將專心把立委工作做好，回到林園、大寮、鳥松、仁武等選區，持續在國會為民所苦、解民所困、替人民發聲，「這個還是我的本份」。

至於是否已接到賴瑞隆來電？林岱樺則低調回應，這幾天沒有特別注意手機，優先向支持者致謝，記者追問「賴委員打給您了嗎？」她連忙說「我想都有互動啦」。對於賴瑞隆提出加速整合、向黨內對手請益，她則表示「大家都是高雄隊」，並尊重對方與其團隊的規畫。

【看原文連結】