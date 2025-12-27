初選落敗會挺對方？林俊憲喊「等對手承諾」 陳亭妃嗆「我民調都贏」不是問題

民進黨今天（27日）舉辦台南市長黨內提名人政見會，民進黨立委陳亭妃、林俊憲同台激烈交鋒。（圖／鄒保祥攝）

民進黨今天（27日）舉辦台南市長黨內提名人政見會，民進黨立委陳亭妃、林俊憲激烈交鋒。針對初選過後會如何支持勝出的對手？林俊憲表示，自己若輸了就會支持對手，但若他贏了，對方就要支持他，「我也在等陳亭妃承諾」。陳亭妃則說，自己在所有民調都贏，這對她來說不是問題。

民進黨台南市長初選將在明年1月中進行初選民調，並於今天晚間舉辦提名人政見會，由表態爭取提名的林俊憲、陳亭妃同台交鋒。

而在媒體學者提問環節，被問到初選過後，會如何支持勝出的對手？林俊憲回應，民進黨初選歷史已有20多年，而初選最重要的就是黨員要盡責任、遵守黨紀。他自己也早就公開說，一定會尊重初選結果，若輸了就支持對手，但如果他贏了，對手也要支持他，「自己也在等陳亭妃做出承諾」。

林俊憲提到，黨內競爭難免，但民進黨不怕，自己相信也把民進黨大部分團結好了，包括25位議員、3位立委支持他，成為新的台南隊，民進黨未來在台南除了要打贏2026選戰，最重要就是團結，尤其是在初選過後。

民進黨今天晚間舉辦提名人政見會，由表態爭取提名的林俊憲、陳亭妃同台交鋒。（圖／鄒保祥攝）

陳亭妃則說，自己8年前與現任台南市長黃偉哲初選過，自己落敗後也大力替黃助選，所以這對她來說一點都不是問題。她接著提到，在這段時間，民進黨主席賴清德一直說不要黨內互打，「我們也希望在團結氣氛下，既然團結，大家不要黨內互打，不要猜測懷疑任何人」。

陳亭妃再次強調，自己目前在所有民調都是贏的，「這對我不是問題，8年前她就參加過初選，自己就站在黃偉哲的台上，畫面可以證明一切」。



