初選賴瑞隆出線 陳其邁盼一起為高雄努力

▲民進黨高雄市長初選賴瑞隆出線，市長陳其邁除首先恭喜賴瑞隆通過民進黨初選外。也期盼一起為高雄努力。（圖／高市府提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長黨內初選民調結果今（13）日開封公布，市長陳其邁除首先恭喜立委賴瑞隆通過民進黨初選外。陳其邁也表示，初選是民進黨長久以來重要的黨內民主機制。這一次四位候選人都非常優秀，透過初選機制對高雄未來的發展提出了各自的政見，過程中也體現良性競爭的風範。他期待大家繼續一起為高雄未來的發展努力。

陳其邁認為，每一位候選人在初選過程中的表現值得肯定，接下來最重要的事就是團結和整合，迎接大選民意的考驗，期待能夠延續民進黨在高雄的施政價值，繼續一起為高雄未來的發展努力。

