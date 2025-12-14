即時中心／顏一軒報導

民進黨高雄市長擬參選人、立委林岱樺因涉入助理費案而遭雄檢起訴，身兼正國會領袖的外交部長林佳龍因公開表態力挺而引發討論。對此，林佳龍今（14）日在廣播節目接受前總統陳水扁專訪時表示，林岱樺現階段依法、依規都有參選權，不要讓風箏斷線，「我們要讓她感覺經過黨內初選，大家輸贏『照品照行』（台語俗諺，意為「依約行事」），這也是一種『大我』的思考」。





陳水扁指出，林岱樺要參加高雄市長黨內初選，林佳龍有給她鼓勵、加油，而您更是正國會的掌門人，這是很溫暖的，但林岱樺的事情還沒判刑，秉持無罪推定的原則，您相信她的人格與清白是「無可厚非」，還是要尊重司法，他並詢問林佳龍的看法。

對此，林佳龍回應，林岱樺現在依法依規都有參選權，具有有民主的參選權利，法律不外情理，「我跟她都做過立委，陳前總統應該知道兩人一項特別的關係，就是在2009年，我與岱樺都是民進黨提名的縣市長候選人，後來是因為高雄、台中縣市合併，造成被沒收（的狀況）」。

林佳龍強調，從制度來看，若今天誰遇到這種事情（助理費），就是就事論事，不要以人廢言，立委是國會議員，依照《立法院組織法》第32條，其實國家是為每個立委編預算，讓他們做助理費或辦公的預算，這是規定，跟一般的縣市議員不同。

他認為，現階段助理費的爭論，姑且不論制度是否合理，還是要看這個人是否有貪污，這牽涉到一名7屆的立委，因有人檢舉，就用這來辦案，先給她未審先判，「我們可能每個人都會遇到，包括過去國務機要費，甚至所謂您、前總統馬英九都遇到過」。

林佳龍說，大家要有同理心，也要重視法治精神，依這件事情來看，它是不是大水庫理論、有無貪污、這些錢有無放在自己的口袋內，這都要釐清啦，不要未審先判。

從另外一個角度，林佳龍指出，民進黨很多同志要給她溫暖，不要讓風箏斷線，因為這裡面牽涉她（林岱樺）的支持者很多，要讓她感覺經過黨內初選，「大家輸贏『照品照行』，我感覺這也是一種另外『大我』的思考」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／初選輸贏「照品照行」！曝聲援林岱樺原因 林佳龍：勿讓風箏斷線

