初選輾壓黃榮利 蔡易餘：不該拿「明文規定」破壞團結

民進黨今（14）日公布嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘以64.8%的支持度輾壓議員黃榮利成功出線。初選勝出的蔡易餘受訪談到對手頻頻針對前嘉義縣長陳明文進行「明文規定」的攻擊，他再次強調，陳明文過去對嘉義縣的進步做出貢獻，不應該在選舉期間拿出陳明文來破壞團結。

蔡易餘從嘉義縣長初選勝出。（圖／蔡易餘）

2026年大選嘉義縣長初選由立委蔡易餘、議員黃榮利對決。民進黨中央今天公布最終電話民調結果，由蔡易餘出線。根據民進黨中央今天公布的嘉義縣長初選電話民調，蔡易餘獲得64.8%、黃榮利則有38.1%，蔡易餘以26.7個百分點的優勢輾壓黃榮利通過初選。

嘉義縣長民調結果。（圖／民進黨）

蔡易餘在確定從初選勝出後受訪表示，黃榮利也勤跑地方，在嘉義相遇的機會非常大，如果有碰到面絕對會好好跟他握手以及寒暄。蔡易餘提到，由於才剛出線，所以現階段會先感謝鄉親在初選的幫忙，接下來會提出如何深化嘉義縣的布局。

前嘉義縣長、前立委陳明文。（圖／陳明文臉書）

蔡易餘特別提到，黃榮利在初選階段不斷攻擊「明文規定」一事表示，包括現任的嘉義縣長翁章梁在內，過去每個縣長都對嘉義的進步有所貢獻，陳明文在擔任縣長、立委期間也盡很大的心力，所以不應該在選舉期間拿出陳明文來影響嘉義縣的團結。

