初選過關！陳亭妃：總統一定會幫我

民進黨2026台南市長初選勝出的陳亭妃16日接受廣播節目專訪，針對外界質疑她與總統賴清德的關係以及「德意志」是否在台南失靈，陳亭妃斬釘截鐵回應「總統一定會幫我」。她強調對賴清德有信心，台南有不能輸的壓力，2026必須「大贏」才能建立2028的底氣。

總統賴清德、民進黨立委陳亭妃。（圖／報系資料照）

談到未來對手國民黨謝龍介，陳亭妃表示「我太熟悉謝龍介了」。對於是否擔心選舉最後輸給藍白聯軍，她指出民進黨在台南有很好的傳統，8年前她跟市長黃偉哲初選時，不論過程如何，最後都會站到台上展現團結意志，現在自己要扮演一個「大桶箍」的角色。

廣告 廣告

陳亭妃透露，初選結束後第一時間就致電給幫她助選的王世堅，也馬上打給林俊憲表達感謝。她說林俊憲很快就接了電話，林是可敬的對手，彼此談到是否要排時間拜訪，林回應不用，週五院會就可以遇到。陳亭妃強調初選總會有競爭，但兩人在電話中談得很自然。

陳亭妃。（資料圖／中天新聞）

被問到林俊憲輔選陣容堅強，台南6個立委有4個站在他那邊，選舉時是否擔心不會出手相助？陳亭妃表示其實不會，因為民進黨真的是團結的。她說當天院會時也會親自向這些立委同事致意、拜託。前一天她也一一打電話給民進黨團議員，「我自己打喔，沒有假手他人喔」，全部都打了。她指出自己不是說母雞，但大家本來就要並肩作戰，支持林俊憲的議員也都有接電話，其實沒有問題。

陳亭妃強調在台南絕對沒有所謂整合的問題，選舉只是一個過程，初選過後林俊憲也表達全力支持，所有議員朋友都是同樣目標，就是2026要打贏。她也拜託台南民進黨團總召安排時間正式拜會，並打給市長黃偉哲詢問能否排時間，黃偉哲回應「ok」。她也拜託民進黨祕書長徐國勇，希望能向曾擔任台南市長的黨主席賴清德總統請益。

面對外界質疑「賴清德不喜歡你，喜歡林俊憲，德意志無法在台南」、「他會不會幫你」、「你跟賴總統的關係怎麼樣」等問題，陳亭妃明確表示「總統一定會幫我、主席一定會幫我」。她說站在主席、總統的角度，一定是要選出最強的候選人，只要是最強的候選人，每個人都是未來的戰友，要並肩作戰，不是單打獨鬥。

陳亭妃預測2026藍白一定會合，現在說不合都只是在蹭媒體上的聲量。她認為最後他們一定會合，因為他們合的目的就是在2028。因此2026台南一定要「大贏」，這是個底氣。她強調要結合更多的正能量，賴總統2028在台南的選票一定要贏過2024，這才是重點。

延伸閱讀

抨擊關稅談判結果 鄭麗文：賴清德拿什麼討川普開心？

關稅附帶條件曝光！粉專批：「半導體矽盾」防禦性弱化了

5000億美元換15%關稅 經長拆解釋疑「蘋果橘子不一樣」