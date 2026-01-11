初選關鍵時刻 林俊憲市區衝刺市長公開力挺

黃偉哲市區陪拜，力挺林俊憲衝刺市長，能在初選順利出線。（ 記者翁順利拍攝）

記者翁順利／台南報導

林俊憲十一日回到台南市區，上午從東區立委選區展開市長初選前夕最後衝刺的拜票行程，市長黃偉哲到關帝廳陪同祈福，並向支持者發表公開談話，表示希望市民朋友支持林俊憲，能在這場君子之爭裡面順利出線，大家需要守著電話守著台南的民主，更守著台南未來的發展，守護林俊憲。

林俊憲說，他按照既定計畫，從台南市北端進行由北南完成縣區的拜票行程，今天回到市區從人口比較密集也是他立委選區的東區，展開初選最後的市區拜票行程，選擇從關帝廳出發則是按照選舉傳統，來這裡起鼓出發。

黃偉哲補充指出，十二日將進行三天的初選民調，每個候選人都使出渾身解數造勢，現在有如考前五分鐘，林俊憲從東區開始掃街，可以在有限的時間裡面認識到最多人；當然民眾的認同要回歸到民調，然後透過顧電話、守電話表達，我們對林委員有信心，我對台南有信心，期待所有台南市民做出最好的選擇。