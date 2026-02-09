初選陪登記澄清非母雞 王世堅：「堅系」一人派系

（中央社記者趙麗妍台中9日電）民進黨立委王世堅陪同英系台中市議員登記，他表示，自己不是母雞，更開玩笑說「堅系」是民進黨最小派系、只有一個人的派系，象徵獨來獨往，沒其他意思。

王世堅今天陪同「台中英連線」8名市議員參選人，前往民進黨台中市黨部登記；英系表示，將以最嚴格議會監督迎戰選舉，凝聚改革力量，推動台中換黨執政。

媒體問，王世堅是否邀集英系友人加入「堅系」，王世堅笑說，這個問題挑撥離間，「堅系」是民進黨最小的派系、一個人的派系，但這是開玩笑的，沒有其他意思。他提到，從政以來在黨內都是獨來獨往。

媒體提到王世堅從「扶龍王」變「母雞」到處輔選，王世堅表示，他不是母雞，沒有那個資格；英系召集人、立委莊瑞雄則說，王世堅的「堅系」是因為他夠悍，直言「堅系」是「英系」的好兄弟。

新潮流系在下屆台中市議員選舉共推出13名參選人角逐黨內初選，今天也到台中市黨部登記，高喊「Team Taiwan挺台灣，台灣尚勇，『新』火相傳 轟不讓！」，希望透過資深輔佐年輕方式，力拚全部通過初選。

正國會系則安排在10日上午前往市黨部辦理聯合登記，並找來立委王義川助陣，象徵正派台中大團結。（編輯：陳仁華）1150209