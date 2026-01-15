初選險勝嗨Call致謝！王世堅不敢居功 陳亭妃笑得合不攏嘴

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民進黨台南市長初選今（15）日公布結果，立委陳亭妃以2.6927%的差距擊敗對手林俊憲，確定將與藍委謝龍介對決。欣喜若狂的陳亭妃，受訪時直接致電力挺她的同黨立委王世堅表達感謝，並強調未來會儘速安排向總統賴清德、現任市長黃偉哲請益，並拜訪林俊憲。





陳亭妃稍早在安南區服務處向媒體發表談話時，直接打電話給王世堅。她表示，這次真的非常感謝王委員的幫忙；而在電話那端的王世堅則說，都是陳亭妃的功勞。

陳亭妃回憶，她從1月1日開始騎鐵馬、召開記者會等行程，甚至11日初選民調的關鍵時刻，王世堅都陪伴在旁邊，真的很感謝，「堅哥」人氣超旺的。

王世堅笑回，自己早就在陳亭妃一開始競選時就預言，她一定通過考驗贏得勝利；這讓陳亭妃笑得合不攏嘴，並允諾返回立法院後，將親自道謝；陳也說，「大家都期待你的春聯，要再下來（台南）喔，謝謝堅哥，拜拜！」

最後，陳亭妃發下豪語喊話，一定要六戰六勝謝龍介，讓大家看到團結的民進黨，除尋求所有人支持外，也會趕快安排向賴清德與黃偉哲請益，並拜訪林俊憲。







