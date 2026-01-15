初選險勝林俊憲 陳亭妃：將盡快拜訪賴清德、黃偉哲

民進黨台南市長初選民調結果今（15）日出爐，立法委員陳亭妃擊敗同黨立委林俊憲勝出，民進黨預計21日召開中央執行委員會正式提名。陳亭妃在初選結果出爐後受訪表示，會盡快拜訪曾任台南市長的總統賴清德、現任台南市長黃偉哲請益台南施政經驗。

陳亭妃在初選中擊敗林俊憲。（資料圖／中天新聞）

根據民進黨中央今天公布初選民調成績，採對比式民調，設定對手為國民黨參選人謝龍介，結果顯示，陳亭妃對上謝龍介是60.8557%對13.8631%，林俊憲對謝則是58.1630%對21.6493%。民進黨選對會預計下週開會並在21日提報中執會通過台南市長提名名單。

台南市長初選民調結果。（圖／民進黨）

陳亭妃今天受訪表示，她將盡快安排向曾任台南市長的總統賴清德、現任台南市長黃偉哲請益台南施政經驗，也會拜訪林俊憲，將林俊憲這段時間提出的事項納入未來政策規劃。她強調，初選過程中堅持不口水、不抹黑與不攻擊的原則，遵守兼任民進黨主席的賴總統所強調的不黨內互打精神。

談到選戰策略，陳亭妃指出，現在最重要的是團結民進黨，特別是面對2026年藍白合的挑戰，各縣市選情都不好打，唯有團結內部、大步向前，才能贏得最大勝利。她認為，2026一定要贏，才能建立賴總統2028年連任的最大底氣。

陳亭妃強調，藍白合的重點在於2028年，不能讓賴總統擔心本命區台南的選情。她也喊話表示，要讓謝龍介知道台南需要用心執政，而不是用嘴巴執政。現年51歲的陳亭妃擁有長榮大學經營管理博士學位,曾擔任記者、台南市議員等職務。

