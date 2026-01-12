初選電話民調前車掃拜票 許智傑：努力到最後一刻

許智傑表示他會努力到最後一刻，跟高雄鄉親一起邁向勝利。 圖：許智傑辦公室/提供

[Newtalk新聞] 今(12)日晚間就要進行民進黨高雄市長黨內初選電話民調，參選人許智傑下午及晚上將分別在鼓山及鳳山以車隊掃街。 他表示，努力這麼久，今晚就是最關鍵的時刻，掃街拜票、社群分享、陸戰空戰多管齊發，他會努力到最後一刻，跟高雄鄉親一起邁向勝利，拜託市民幫他顧電話，一起贏下漂亮的一仗！

今天下午兩點半，許智傑將在夫人陪同下，車隊自博愛路競辦出發，在鼓山區車掃至5點半，6點半再由高雄市議員陳慧文、林智鴻及市議員參選人蘇致榮陪同，自五甲龍成宮出發在鳳山區進行車隊掃街。

許智傑透露，昨天晚上朋友傳給他一首籤詩「派系出渾身解術， 無人可掌握全部， 真誠實力無爭議， 冥冥之中有定數。」他就是最真誠、最有基層實力、最沒有爭議、萬一選情緊繃，最能帶領高雄贏得大選勝利的候選人，今晚大家都是小金剛，當他最強的後盾！唯一支持許智傑！今晚讓我們一起贏下這漂亮的一仗！

