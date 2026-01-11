初選黃金週末黃榮利民雄舉辦親子嘉年華 送2000顆愛心高麗菜

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】民進黨嘉義縣長參選人黃榮利把握初選黃金週末，除持續展開「山海祈福」行程外，今（11）日上午於民雄早安公園舉辦「信賴榮利，幸福咱嘉義」親子歡樂嘉年華，吸引大批鄉親攜家帶眷到場同樂，現場氣氛熱絡、笑聲不斷。

活動準備2000顆愛心高麗菜，象徵「顧民生、挺農民」，在短時間內全數發送完畢，展現民眾對黃榮利的高度支持。現場更規劃豐富多元的親子活動，包括氣墊樂園、彈珠台、泡泡腳踏車等遊戲，並貼心準備爆米花、地瓜球等點心，讓孩子玩得開心、大人聊得安心。

舞台節目同樣精彩不間斷，魔術秀、街頭藝人與特技表演輪番上陣，炒熱現場氣氛，讓公園瞬間變身成充滿歡樂的嘉年華會。許多家長表示，難得有兼顧孩子與家庭的活動，感受到黃榮利的用心。

黃榮利表示，嘉義的未來，從孩子與家庭開始，政治不該只有口號，而是要走進人民的生活，讓鄉親真實感受到幸福。黃榮利強調，自己有四十年行政經驗，最懂基層需求，未來將持續以「信賴、專業、行動力」，為嘉義縣打造更宜居、更有希望的環境。

黃榮利指出，初選最後衝刺，團隊持續深入各鄉鎮，透過溫暖、貼近民意的方式與鄉親互動，爭取支持與認同，期盼在初選中凝聚最大力量，一起為嘉義的未來打拚。

圖：民進黨嘉義縣長參選人黃榮利把握初選黃金週末，除持續展開「山海祈福」行程外，今（11）日上午於民雄早安公園舉辦「信賴榮利，幸福咱嘉義」親子歡樂嘉年華，吸引大批鄉親攜家帶眷到場同樂，黃榮利送上2000顆愛心高麗菜發送一空。（記者吳瑞興翻攝）