初選「差不到1%」爆陰謀論 邱議瑩籲支持賴瑞隆：比賽已結束

民進黨立委邱議瑩駁陰謀論。(資料畫面)

民進黨高雄市長初選結果昨（13日）出爐，立委賴瑞隆以不到一個百分點的差距勝出，由於數據接近，引發外界揣測。對此，邱議瑩回應，比賽已結束，「各式各樣的陰謀論就不必要了」，呼籲大眾支持賴瑞隆。

民進黨高雄市長初選昨（13日）落幕，立委邱議瑩今（14日）展開謝票行程，行前針對網絡爆出「陰謀論」，稱「小賴（賴瑞隆）」出線是因為要執行「大賴（賴清德）」的意志回應，她表示，比賽已經結束，現在最重要的是守護台灣、守護高雄，既然參加了比賽，就會遵守遊戲規則，「現在是大家一起對外作戰的時候，各式各樣的陰謀論我覺得都不需要」。

針對未來賴瑞隆與柯志恩的對戰，邱議瑩認為，「民進黨要對抗一個對於高雄沒有感情、對於高雄沒有願景的國民黨，是未來能獲勝的關鍵契機」。同時，她也呼籲大眾持續支持民進黨、支持賴瑞隆，希望在高雄這幾年的執政成績，能夠帶給人民信心與光榮。

陪同邱議瑩謝票的立委黃捷則指出，民調雖然只差一點，但邱議瑩第一時間也請大家盡快振作，並強調要守護、團結高雄。黃捷表示，民進黨必須快速團結、整合，面對柯志恩，最重要的是將高雄市長陳其邁的好成績留下來、延續下去。





