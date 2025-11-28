初階到專業跑者都該懂 教練揭「跑鞋厚底迷思」：穩定性成關鍵

路跑活動持續夯，跑鞋商機無限放大中。（圖／TVBS）

陰雨綿綿的天氣中，2.4萬名熱情跑者齊聚參加馬拉松路跑活動，展現不減的熱情。對許多跑者來說，路跑不僅是比速度的競賽，也是展示裝備的舞台，特別是腳下的那雙跑鞋。台灣路跑活動蓬勃發展，從城市馬拉松到越野跑、山路跑等各式賽事，2024年統計共有473場比賽，創造出數百億元的跑鞋商機。然而，選擇合適的跑鞋不僅關乎表現，更攸關跑者的身體健康與安全。

跑者Titan表示，跑鞋是消耗品，即使穿起來舒適，可能跑了三百公里後就需要更換，這使得購買跑鞋成為持續的開銷。由於他的腳型較寬，他會特別尋找楦頭較寬且支撐性較強的跑鞋。參加路跑活動不僅僅是比賽當天的事情，平時的練習同樣重要，這也使得許多跑者家中不只擁有一雙跑鞋，顯示出龐大的市場需求。

台灣的路跑活動種類繁多，從城市馬拉松到小鎮馬拉松、越野跑、山路跑甚至跳島活動等。在疫情前，每年活動數量曾達到600場，全盛時期的2015年更創下700場比賽的紀錄。雖然近年有所下降，2024年的統計數字為473場，但參與人數從幾千人到上萬人不等，僅跑鞋一項的商機就高達數百億元。

跑隊教練李翰暄指出，選擇跑鞋時需考慮個人足部特性，例如扁平足或高足弓的問題，這些情況需要不同程度的支撐或緩衝。他提到現今流行的碳纖維跑鞋雖然表現優異，但對身體的要求也非常高。李翰暄強調必須根據個人能力選擇適合的跑鞋，避免因肌力不足而選擇過於進階的鞋款，導致受傷風險增加。

自2016年超級跑鞋風潮興起後，鞋中的碳纖維被泡棉包覆成為各品牌關注的焦點。跑鞋設計從追求薄底轉變為厚底，甚至促使世界田徑總會訂定規則，限制跑鞋泡棉堆疊厚度不得超過4公分，反映出厚度確實影響比賽成績。李翰暄解釋，厚底跑鞋的關鍵優勢在於能大幅吸收跑步時的衝擊，降低下肢關節負擔。然而，對於關節不穩或曾受傷的跑者來說，厚底可能導致腳踝穩定性不足，反而增加受傷機會。

UA運動鞋品牌經理表示，，主要根據使用者經驗分為初階、進階和專業三類跑者。進階跑者因跑量增加或需遵循訓練課表而需要更耐用的鞋款，而專業跑者則追求輕量且回彈力強的鞋款以突破成績，這也是各品牌競相研發碳板技術的原因。

隨著路跑活動日益盛行，教練們形容這項運動容易入門且有益健康。然而，保護身體安全至關重要，而跑鞋成為最重要的裝備之一。全球運動品牌不斷推陳出新，研發各式材料與技術，爭取在這個全球性的市場中佔有一席之地，分享巨大的商機。

