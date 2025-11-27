初音未來登小巨蛋完售開唱「謝謝台北」！卻有不少粉絲「違規」 主辦出面警告

初音未來昨（26）日降臨台灣！睽違六年後，首次在台北小巨蛋登場，票券已早早完售，而雖然晚上才開唱，但接近中午就有不少粉絲朝聖，大排長龍準備購買周邊，不過在演唱會順利結束後，卻有不少人「違規」上傳了演唱會的片段，連主辦單位寬宏都在底下呼籲儘速刪除貼文。

示意圖，非台北場照片（圖源：SEGA / 寬宏）

初音未來在台灣最大的一場演唱會昨日在台北小巨蛋開唱，獻上 24 首經典歌曲，更在期間大秀中文，結束後也在社群上傳與全場的合照「謝謝 台北」讓不少粉絲相當感動！

不過雖然這次演唱會開放觀眾使用手機錄影及拍照，但有提及僅限個人使用，不能上傳到網路或社群媒體，但顯然有不少人都沒有注意到規定，因此有大量的片段已在網上違規流傳，讓粉絲氣到在底下留言要上傳者趕快刪除，連主辦單位寬宏都出面警告「請儘速將貼文刪除」，但截至目前為止仍有相當多影音沒有下架。