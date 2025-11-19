初音風波黃小潔遭炎上 黑歷史起底昔畢業作品沒過 竟當眾下跪耍賴

擁有70萬粉絲的網紅黃小潔日前參賽未進入前三名，發文並拍片抱怨，疑似煽動粉絲出征，比賽規則曝光後風向大逆轉，本人慘遭炎上。（圖／翻攝黃小潔YouTube）

WirForce 2025電競娛樂派對在本月16日落幕，但在「全能電腦改造王」比賽中卻發生爭議，擁有70萬粉絲的網紅黃小潔哭訴，自己的作品人氣紅遍全球，卻沒進入前三名「在廁所哭到腿軟」，引起粉絲質疑主辦方不公，卻被發現作品根本不符參賽資格，且隱瞞部分事實，因而反被炎上，黑歷史更被起底，昔日畢業作品沒過竟下跪耍賴，引起討論。

黃小潔日前在Threads上發文抱怨，初音主機最終沒有得名，在廁所哭到腿軟，「沒有迎來完美的結局⋯我真的覺得很惋惜」，雖然最終沒得名，但也尊重大會的評判，卻對違反比賽規則與獲得特別獎「最特別的機殼改造玩家」隻字不提，疑似刻意煽動粉絲，導致許多外行粉絲不僅質疑主辦方黑箱，更攻擊第二到第四名選手的作品。事後黃小潔拍片喊話粉絲別攻擊廠商與其他選手，卻點名其中一名評審超譯規則，發文要深思熟慮，應該為此次風波道歉，還稱自己可以擔任明年的評審，讓觀眾全傻眼。

廣告 廣告

黃小潔遭起底，就是多年前大學畢業作品沒過，竟當眾下跪耍賴的「建國科大下跪哥」。（圖／中天新聞）

網友痛批：「真的覺得不是故意的，而是發自內心的輸不起」、「以後哪間廠商要跟這咖合作，我就拒買他們的產品」、「你真的蠻擅長自我感動的」、「本來是粉絲，這聲明我聽到『他們光是來參加就很有勇氣了』覺得到底在說啥鬼，居高臨下的，退粉了」、「這是我見過最厲害的道歉影片，檢討主辦單位，檢討評審，就是不會檢討自己」、「笑死，比賽是改裝主機，不是把主機塞進PVC裡面」、「你拿別牌廠商的商業產品來比賽，沒把你踢掉就該偷笑了」、「道歉還開盈利，真的很棒」、「你先去跟2到4名的道歉吧」、「人家10月才開始改裝，你9月就偷跑不敢說？」。

此外，還有網友搜出黃小潔黑歷史，包括未經同意就擅自使用日本知名VTuber、插畫家「時雨羽衣」肖像改裝痛車，遭勸戒卻不聽，甚至大學畢業作品女用腳踏車完成度太低，被老師打低分，恐怕無法畢業，竟不斷糾纏老師，甚至在大庭廣眾下使用苦肉計下跪耍賴，讓其他學生傻眼。如今被翻出網友也狂酸：「原來跪習慣了」、「情勒大師」、「別說了，等等人家又要去廁所哭到腿軟」、「笑死，當年下跪哥就是他啊」。而黃小潔本人神隱40小時終於出聲，表示自己表達的不夠清楚，並帶入過多個人情緒，導致許多人誤會，影響到其他選手與廠商，感到非常抱歉，並承諾未來會改進溝通上的細節與處理。只是網友並不買單，痛批避重就輕，且未對被點名的評審道歉，誠意不足。

黃小潔當時設計女用單車，但完成度低遭老師打低分，擔心無法順利畢業，不斷糾纏老師，並當眾下跪，讓所有人看傻。（圖／中天新聞）

更多中時新聞網報導

伊莎貝雨蓓難忘和侯孝賢K歌

台免托福進美4大學 非英語國首例

勞保危機 勞長同意撥補 政府負責