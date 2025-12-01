初魚爆歧視！漸凍人控「代步車占位」得多付1人低消

一名漸凍症患者原本要和朋友去吃飯，明明三個人用餐，業者卻說因為他的代步車占位置，因此得收四個人的錢。（圖／東森新聞）





知名連鎖鐵板燒初魚爆發歧視爭議！一名漸凍症患者原本要和朋友去吃飯，明明三個人用餐，業者卻說因為他的代步車占位置，因此得收四個人的錢，讓他直呼不合理。對此初魚回應，因為板前席位空間比較小，代步車比較大台，訂位時有和客人說明，也有提供百貨標準輪椅。

巨大螃蟹、龍蝦，還有鮮味滿滿的鮑魚，放在鐵板上吱吱作響，這是知名無菜單鐵板燒初魚，一客要價近2000，沒想到如今爆發歧視爭議。

漸凍症患者胡先生：「你說大餐廳，像王品火鍋店，小的孫東寶我家牛排，我從來沒有遇過說，因為坐輪椅你會多占到一個位置，所以你要多付一個人的錢。」

廣告 廣告

漸凍症患者行動不便，出門得靠這台電動紅色代步車，胡先生出面控訴一餐2000變4000，明明他跟朋友聚會，三個人用餐業者卻要收四個人的錢，只因為代步車占位置。

漸凍症患者胡先生：「我覺得這就很像障礙稅，為什麼障礙者需要，多比別人付一個費用呢。」

民眾日前抱怨的，就是在台北信義區百貨裡的這間初魚鐵板燒，沒有想到原本想開心來用餐，卻爆發消費爭議。

初魚表示，像他們這樣的板前席位因為空間比較小，像這個位置來說，從左手到右手大約是50－70公分，但由於民眾的代步車當時比較大台，所以如果來用餐的話很有可能就會占到隔壁的位置，因此要多收訂金和低消費用。

對此初魚緊急發聲明稿，表示訂位時有向客人說明，動線、座位配置狀況，也有提供百貨標準輪椅，至於板前席位低消制度本就固定，不是特別針對誰，將再免費邀請他到更寬敞的民⽣店用餐，還有無障礙空間。

前身心障礙聯盟秘書長：「（漸凍人）根本移位非常的不方便，你要怎麼把他，從他的輪椅，換到另一個輪椅上呢。」

聽聞身障者用餐坐代步車得多收錢，前身心障礙聯盟內部人士也覺得不妥當，認為業者應該要有同理心。

更多東森新聞報導

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！機車族傻眼 官方證實：賓果

獨家／港式火鍋夯！ 「雞煲鍋」爆炒再加湯 麻香PK酸辣「黃金湯」

民眾通勤想躲雨 騎樓天花板「整片砸落」險傷人

